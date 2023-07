Wegen Bauarbeiten zur Münchner zweiten Stammstrecke: An diesen Wochen müssen S-Bahn-Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen

Von: Kevin Wenger

Wegen Bauarbeiten zur zweiten Stammstrecke kommt es zu Einschränkungen nachts. (Symbolfoto) © dpa/Lino Mirgeler

Am Bahnhof Laim wird zur zweiten Stammstrecke gearbeitet, weshalb die Deutsche Bahn an drei Juli-Wochenenden den Fahrplan ändern muss. Alle Änderungen im Überblick:

München ‒ Die Deutsche Bahn (DB) baut weiter fleißig an der zweiten Stammstrecke - daher müssen S-Bahn-Fahrgäste an mehreren Wochenenden im Juli mit gravierenden Einschränkungen rechnen. Dieses Mal ist der Bahnhof in Laim von den Bauarbeiten betroffen.

An den Wochenenden vom 7. Juli bis zum 10. Juli, 14. Juli bis 17. Juli und am 21. Juli bis zum 24. Juli, den ersten drei Juli-Wochenenden, wird es jeweils von 22:30 Uhr bis 4:40 Uhr bei fast allen S-Bahn-Linien zu Änderungen im Fahrplan kommen.

Die Linien verkehren wie folgt:

S 1: Fährt zwischen Freising/Flughafen und Moosach normal und beginnt/endet am Hauptbahnhof Gleis 20-26. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof besteht ein 30 Minuten Takt ohne Zwischenhalte.



S 2 Altomünster/Petershausen: Beginnt/endet am Hauptbahnhof oben und fährt zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalten

S 2 Erding: Beginnt/endet an der Hackerbrücke



S 3 Mammendorf: Beginnt/endet in Pasing.

S 3 Holzkirchen: Beginnt/endet an der Donnersbergerbrücke.



S 4 Geltendorf: Wird ab Pasing ohne Zwischenhalte umgeleitet zum Heimeranplatz (Gleis 11) und beginnt/endet dort.

S 4 Trudering entfällt.



S 6 Tutzing: Beginnt/endet in Pasing.

S 6 Ebersberg: Beginnt/endet am Ostbahnhof Gleis 2.



S 7: Verkehrt planmäßig.



S 8 Herrsching: Wird ab Pasing ohne Zwischenhalte umgeleitet zum Hauptbahnhof oben und beginnt/endet dort.

S 8 München Flughafen: Beginnt/endet an der Donnersbergerbrücke.





Zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke wird eine Ersatzverkehr eingerichtet.

