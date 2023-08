„Aufbruch in ein neues Zeitalter“: Was Münchens neue S-Bahnen ausmacht

Von: Kevin Wenger

Ab 2028 in München unterwegs: Die neuen S-Bahnen sollen die innovativsten in Deutschland sein. (Visualisierung) © DB/Siemens Mobility

Moderner, zuverlässiger und komfortabler sollen Münchens neue XXL-Züge für die S-Bahn werden. Auf was sich Passagiere freuen dürfen, wann die Züge erstmals fahren sollen:

München ‒ Ein Transportmittel mit „Wow-Effekt“, so stellt Evelyn Palla, die Vorständin für Regionalverkehr der Deutschen Bahn, die neuen „XXL-Züge“ der Münchner S-Bahn vor. Michael Peter, CEO von Siemens Mobility, spricht sogar von der „innovativsten S-Bahn Deutschlands“. Fakt ist, München bekommt neue S-Bahnen – die ersten davon sollen Ende 2028 in Betrieb gehen. Zum ersten Mal sind dann in Deutschland komplett durchgängige Fahrzeuge mit mehr als 200 Metern Länge im Einsatz.



Der Fokus liege auf der Verbesserung der Pünktlichkeit: Mögliche Defekte sollen durch moderne Diagnosesysteme schon Wochen im Voraus erkannt werden. Breitere Türen erleichtern das Einsteigen. Die neuen Züge sind durchgängig begehbar und bieten Platz für bis zu 1841 Personen. Das entspricht ziemlich exakt dem Fassungsvermögen eines aktuellen Langzuges, der aus drei Kurzzügen zusammengesetzt wird.



Neue S-Bahnen für München: Das dürfen Fahrgäste erwarten

Den Fahrgästen stehen Steckdosen, WLAN, mehr Beinfreiheit, effizientere Klimaanlagen und zusätzliche Ablageflächen zur Verfügung. Verriegelbare Klappsitze sollen in der Rush-Hour mehr Stauraum freigeben. Fünf der insgesamt 13 Wagen pro Zug würden mehr Platz für Gruppen und Gepäck bieten. An den Enden des Zuges gibt es Platz für Rollstuhlfahrer, Hörgeräte können über Bluetooth mit den Ansagen im Zug verbunden werden. Infos zur aktuellen Fahrt sollen aus jeder Sitzposition erkannt werden. Von außen soll die Auslastung der einzelnen Wagen erkennbar sein. Zudem wird dort ein LED-Band in der Farbe der Linie leuchten, um die Orientierung zu vereinfachen. So würden Züge der S1 mit einem hellblauen Streifen gekennzeichnet.



Ende 2032 werden alle 90 neuen Bahnen in Betrieb sein. Die Finanzierung garantiert der Freistaat. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf über zwei Milliarden Euro.

