Wegen Corona: Schäffler tanzen in München schon 2022 statt erst 2026 ‒ die Details

Von: Marie-Julie Hlawica

Teilen

Einst feierten sie 1517 das Ende der Pest, jetzt das hoffentlich nahe Ende der Pandemie: Alle Infos zur diesjährigen „Schäfflertanz Sonderedition 2022“.

München - Die Inzidenzen sinken, die Masken fallen und sie tanzen aus der Reihe! Mit der „Schäfflertanz Sonderedition 2022“ brechen die Zunftmitglieder heuer mit der über fünfhundert Jahre alten Tradition, nur alle sieben Jahre aufzutreten, und laden Anfang Mai alle Bürger zum Zuschauen ein.

Willi Schmid (65), 1. Vorstand der Münchner Schäffler, hat Hallo verraten, was geboten ist: „Wir kommen wie gewohnt mit 20 Tänzern, zwei Kasperln, zwei Reifenschwingern und unserer Zehn-Mann starken Kapelle.“ Schmid tanzt selbst nicht mehr – „das sind alles Männer zwischen 20 bis Mitte 50“ – ist selbst aber als Oberster Schäffler immer dabei. Geprobt wird kurzfristig nur ein, maximal zweimal vor dem ersten Auftritt: „Es ist heuer dieselbe Tanzgruppe wie 2019, da sitzen die Schritte noch.“ Mit der Planung wurde spontan kurz vor Ostern begonnen: „Wir tanzen ein paar Tage, dann ist wieder Schluss.“

Das dürfen die Zuschauer erwarten: Die Schäffler, ausnahmslos Männer, tanzen zur Musik der Blaskapelle in traditioneller Kleidung mit grünen Hauben, roten Westen, weißen Kniestrümpfen zur schwarzen Hose und Haferlschuhen, tragen zu Bogen geformte Laubkränze, die sie mal über ihren Köpfen, mal mittig halten. Ein Reifenschwinger lässt Holzreifen im Takt kreisen, die Kasperl zeichnen die Menschen in der Menge mit einem Kohlestrich im Gesicht: Als Erinnerung, die Pest überstanden zu haben.

Eigentlich wären die Fassmacher mit ihrem Reigen, den sie seit 1517 aufführen, erst 2026 wieder dran. Doch im vergangenen Jahr versprachen sie, dass sie, „wenn die Luft rein ist“, auftreten würden, damit Münchner und Gäste an ihrer Darbietung „uneingeschränkt“ teilhaben könnten. Nach den Lockerungen ist es nun soweit: Die Schäffler verbreiten mit ihrem historischen Tanz auf das Leben Freude und Fröhlichkeit.

Hier tanzen die Schäffler

Los geht der Schäfflertanz am Donnerstag, 5. Mai, um 12 Uhr an der Bayrischen Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, außerdem am Samstag, 7. Mai, auf dem Marienplatz vor dem Rathaus um 10.30 Uhr. Weitere öffentliche Auftritte sind geplant, die genauen Zeiten und Orte sind im Internet unter http://www.schaefflertanz.com/termine/index.php zu finden.