S-Bahn-Zusammenstoß bei Schäftlarn im Landkreis München: Mehrere Verletzte und ein Todesopfer

Von: Romy Ebert-Adeikis, Benedikt Strobach

Teilen

Zahlreiche Einsatzkräfte sind nahe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn im Landkreis München, wo es zum Zusammenstoß der beiden S-Bahnen kam, vor Ort. Die Unfallursache sei laut Polizei noch völlig unklar. © Matthias Balk/dpa

Am Montagnachmittag ist es in Schäftlarn im Landkreis München zu einem Unfall zwischen zwei S-Bahnen gekommen. Es gibt mehrere Verletzte und ein Todesopfer.

Zwei Züge der S-Bahn-Linie 7 sind zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Icking kollidiert

sind zwischen und kollidiert Mindestens ein Mensch kam bei dem Unfall ums Leben , es gibt viele Verletzte

, es gibt S7 zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen voll gesperrt

Landkreis München - Zwei S-Bahnen sind am Montagnachmittag bei Schäftlarn im südlichen Landkreis München zusammengestoßen. Laut Deutscher Bahn ist bei dem Unfall ein Mensch ums Leben gekommen, es gebe mehrere Verletzte.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

S-Bahn-Crash bei Schäftlarn im Landkreis München: Mehrere Verletzte und wohl ein Todesopfer - Strecke teils gesperrt

Laut Polizei seien die beiden S-Bahnen gegen 16.40 Uhr im Bereich des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn auf eingleisiger Strecke zusammengestoßen. Mindestens 14 Personen seien verletzt worden, sagte Andreas Franken, Pressesprecher der Münchner Polizei der Deutschen Presse-Agentur. 80 weitere Fahrgäste würden noch medizinisch untersucht.

Durch den Unfall ist die Strecke der S7 zwischen Höllriegelskreuth und Endhaltestelle Wolfratshausen derzeit gesperrt. Wie die Deutsche Bahn (DB) meldet, verkehren aus München kommende S-Bahnen derzeit nur bis zum Isartalbahnhof Großhesselohe und wenden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen verkehre laut DB von dort bis nach Wolfratshausen. Dieser steuere jedoch nicht den Bahnhof Icking an.

Zwischen Icking und Wolfratshausen gebe es einen Pendelverkehr mit Großraumtaxis. Die DB hatte zunächst von Gegenständen auf der Strecke zwischen Ebenhausen und Baierbrunn gesprochen.

Lesen Sie auch „Das war der Alptraum“: Notarzteinsatz bei den Geissens - große Sorge um Davina Die Geissens sind in großer Sorge um ihre Tochter Davina. Der geht es plötzlich so schlecht, dass der Notarzt sie ins Krankenhaus bringt. Nicht einmal eine Infusion scheint bei der 18-Jährigen zu helfen. „Das war der Alptraum“: Notarzteinsatz bei den Geissens - große Sorge um Davina Zarrella unterläuft Fehler in Live-Show: Peinliche Stille im Saal - manche Zuschauer merken es sofort Bei der Abmoderation seines Gastes Wincent Weiss unterlief dem Schlager-Star Giovanni Zarrella in seiner ZDF-Show ein kleiner Fehler. Zarrella unterläuft Fehler in Live-Show: Peinliche Stille im Saal - manche Zuschauer merken es sofort

Ursache des Unglücks und Identität des Todesopfers noch unklar

Laut Polizei seien zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Die Fahrgäste wurden aus den Zügen geborgen. Ein Großteil von ihnen wurde zur weiteren Betreuung ins Kloster Schäftlarn gebracht.

In dem Bereich des Zusammenstoßes ist die Bahnstrecke eingleisig. Warum beide Züge gleichzeitig auf der Strecke gefahren seien, sei Gegenstand der Ermittlungen, erläuterte Franken. Die Ursache des Unglücks sei noch unklar.

Auch zur Identität des Todesopfers gab es zunächst widersprüchliche Auskünfte. Nach Informationen des Münchner Merkur handele es sich um einen der beiden Zugführer. Ein Sprecher der Feuerwehr hingegen erklärte, dass die Person ein Fahrgast gewesen sei. Über die Schwere der Verletzungen bei den anderen Opfern gebe es noch keine genaueren Informationen.

S-Bahn-Unfall bei Schäflarn: Sonder-Hotline der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn hat zu dem Vorfall eine Sonder-Hotline eingerichtet, die unter der Telefonnummer 0800 3 111 111 erreichbar ist.

Münchens S-Bahn-Chef Heiko Büttner sprach den Angehörigen der Unfallopfer sein „tiefes Mitgefühl“ aus. „Den Verletzten wünschen wir eine baldige und vollständige Genesung.“ Auch Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer zeigte von dem Unfall schockiert. „Ich bin tief betroffen, weil ja so viele Menschen Leid erfahren“, sagte sie bei einem Besuch am Unglücksort am Montagabend.



Quelle: www.hallo-muenchen.de