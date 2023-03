Nach brutaler Bordell-Schlägerei in München: Polizei fasst Tatverdächtige

Von: Kristina Beck

Die Polizei hat die beiden Männer, die im „Leierkasten“ einen Mann ins künstliche Koma geprügelt haben, gefasst. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Nach einer schweren Prügelattacke in einem Münchner Bordell verhaftet die Polizei zwei Tatverdächtige. Das Opfer liegt immer noch im Krankenhaus.

Update: 31. März

München / Milbertshofen ‒ Im Fall der versuchten Tötung gibt es neue Erkenntnisse. Am Samstag, 18. März, wurden zwei Männer gegen 2 Uhr zwei Männer von zwei unbekannten Tätern vor dem Eingangsbereich eines Bordellbetriebes in der Ingolstädter Straße angegriffen.

Ein 34-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er sich in Lebensgefahr befand. Die Ermittlungen und die Fahndung nach den Tatverdächtigen hat das Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München übernommen.

Versuchte Tötung in Bordell: Polizei München

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte die Polizei einen 26-Jährigen als denjenigen Tatverdächtigen identifizieren, der mit einem Pkw vom Tatort geflüchtet war. Gegen ihn wurde nach Polizei-Angaben ein Haftbefehl erlassen und er wurde am Mittwoch, 22. März, in Altötting verhaftet.

Nach weiteren Ermittlungen wurde auch der zweite Tatverdächtige am Mittwoch, 29. März, in München verhaftet. Wie die Polizei München mitteilt, handelt es sich um einen 25 Jahre alten Mann. Gegen ihn war ebenfalls ein Haftbefehl erlassen worden.

Der verletzte 34-Jährige befindet sich laut Polizei weiterhin im Krankhaus. Er erlitt durch die Tat schwere Kopfverletzungen, deren Langzeitfolgen noch nicht abschließend beurteilt werden können.

Die Ermittlungen des Kommissariats 11 (Tötungsdelikte) zu den Hintergründen der Tat dauern an.

--------------------------------------------------------------------

Nach einer Bordell-Schlägerei wird ein Mann ins Krankenhaus eingeliefert, wo sich sein Zustand drastisch verschlechtert. Die Polizei München sucht nun Zeugen.

Erstmeldung: 20. März

München ‒ Ein Streit ist Samstagnacht in einem Münchner Bordell außer Kontrolle geraten. Im ältesten Etablissement der Stadt gerieten vier Männer eine Auseinandersetzung, bei der zwei Männer (34 und 27) mit Faustschlägen, Fußtritten und Bierflaschen attackiert wurden.

Nach brutaler Prügelattacke in München: Polizei sucht flüchtige Täter nach Bordell-Schlägerei

Schließlich konzentrierten sich die Angriffe nach Angaben der Polizei vor allem auf den 34-Jährigen. Danach flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Einer der beiden fuhr mit einem Pkw die Ingolstädter Straße stadtauswärts, der andere flüchtete zu Fuß.

Die Polizei war zwischenzeitlich von einem Zeugen verständigt worden und traf an der Örtlichkeit auf die beiden Angegriffenen. Der 34-Jährige wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht.

Verprügelter Mann in Bordell in akuter Lebensgefahr

Dort verschlechterte sich im Laufe der Nacht sein Gesundheitszustand so sehr, dass akute Lebensgefahr festgestellt wurde. Nur durch eine Notoperation konnte sein Zustand wieder stabilisiert werden. Laut Polizei befindet er sich aktuell im künstlichen Koma.

Die Ermittlungen wurden daraufhin vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München übernommen. Das Tatmotiv sei aktuell noch unklar.

