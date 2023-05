Nach Schlägerei in Club in München: 30-Jähriger erblindet nach Angriff mit Glas

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Im Zuge einer Schlägerei zwischen einem 30- und einem 41-Jährigen erlitt der jüngere Mann irreparable Schäden an beiden Augen. Die Polizei ermittelt gegen beide Beteiligten. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

Ein 30-Jähriger hat bei einer Schlägerei in einem Club in München irreparable Schäden an beiden Augen erlitten. Die Polizei ermittelt zur Tat.

Ein 30-Jähriger hat nach einem Streit und einer anschließenden Schlägerei mit einem 41-Jährigen in einem Club in München an beiden Augen irreparable Schäden erlitten. Mit anderen Worten: Er ist nun fast voll erblindet.

+++ Tödlicher Unfall am Marienplatz: Frau (79) stürzt auf Rolltreppe und verstirbt am Bahnsteig +++

München: Mann erblindet nach Schlägerei in Club - Polizei ermittelt gegen beide Beteiligten

Wie die Münchner Polizei berichtet, waren die beiden Männer in der Diskothek in der Altstadt zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Anschließend habe der 30-Jährige dem 41-Jährigen einen Kopfstoß verpasst und den Offenbacher damit im Gesicht verletzt. Der Angreifer entfernte sich daraufhin von ihm. Der 41-Jährige suchte den Münchner im weiteren Verlauf des Abend jedoch und schlug ihm mit einem Glas in das Gesicht.

+++ Die aktuellen Corona-Zahlen für München, Bayern und Deutschland +++

Dabei wurden die Augen des 30-Jährigen schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht und sofort operiert. Wie die Polizei weiter berichtet, werde der Münchner ersten Diagnosen zufolge an beiden Augen irreparable Schäden davontragen. Der 30-Jährige sei auf dem linken Auge vollends erblindet und auf dem rechten teilweise.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer: Gegen den 30-Jährigen wegen Körperverletzung und gegen den 41-Jährigen wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung. Der Offenbacher wird außerdem nun einem Richter vorgeführt, um eine mögliche Haftstrafe zu klären.

+++ Ex-Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm ist neuer Chefcoach des EHC Red Bull München +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.