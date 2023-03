Schlägerei zwischen Fans vom FC Bayern und TSV 1860 am Hauptbahnhof München ‒ wegen Schal

Von: Jonas Hönle

Teilen

Polizei-Einsatz am Hauptbahnhof München wegen Schlägerei zwischen Fans des FC Bayern und TSV 1860. (Symbolbild) © Bundespolizei

Fans des FC Bayern und des TSV 1860 trafen am Hauptbahnhof München aufeinander und gerieten wegen einem Schal in einen Streit, der zu einer Schlägerei führte.

München ‒ Am Hauptbahnhof München gerieten Fans vom FC Bayern und TSV 1860 in eine Schlägerei wegen einem Schal. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Schal führt zu Schläger zwischen Fans des FC Bayern und TSV 1860 am Hauptbahnhof München

Die Fans trafen am Samstagabend am Hauptbahnhof aufeinander, nachdem der FC Bayern zuvor am Nachmittag in der Allianz Arena den FC Augsburg empfangen hatte und die Fans des TSV 1860 vom Auswärtsspiel ihres Clubs aus Duisburg zurückgekehrt waren.

Dort entbrannt ein zunächst verbaler Streit. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei gerieten ein 25-Jähriger und ein 31-Jähriger (beide 1860-Fans) und drei Fans des FC Bayern (zwei 31 und einer 32 Jahre alt) aneinander.

Dabei soll der 31-jährige Bayern-Fan dem 25-jährigen Sechziger mit dem Knie gegen das Bein getreten haben, und der Angegriffene seinerseits unvermittelt seine Faust ins Gesicht des Angreifers geschlagen haben.

Beide Fans wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß belassen. Gegen beide Männer, die sich einem freiwilligen Atemalkoholtest verweigerten, laufen nun Ermittlungen.

Mehrere bengalische Feuer wurden beim Spiel von PSG und dem FC Bayern gezündet. In der Allianz Arena wurden zwei Fans verletzt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.