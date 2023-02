Schlägerei bei Einkaufszentrum in München: Polizei meldet Verletzte

Von: Benedikt Strobach

Nahe des Einkaufszentrums Pep in Neuperlach ist es am Wochenende zu einer größeren Schlägerei gekommen. Die Polizei musste diese auflösen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Am Einkaufszentrum „Pep“ in Neuperlach gab es eine Schlägerei mit mehreren Verletzten. Die Polizei München war mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Neuperlach ‒ Nahe des Einkaufszentrums „Pep“ in Neuperlach ist es am Wochenende zu einer größeren Schlägerei gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Das berichtet die Münchner Polizei.

München: Schlägerei nahe Einkaufszentrum „Pep“ in Neuperlach ‒ Polizei-Großeinsatz mit über 50 Einsatzkräften

Im Bereich der Ollenhauerstraße sei eine Gruppe von etwa 50 Personen in eine Schlägerei geraten. Das hatte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts vor Ort der Polizei gemeldet. Über 50 Einsatzkräfte wurden daraufhin zum Einkaufszentrum entsandt.

Vor Ort trafen die Beamten auf eine größere Gruppe Jugendlicher. Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei Verletzte festgestellt werden. Nach eines verbalen Streits waren ein 28- und ein 31-Jähriger von mehreren Jugendlichen physisch angegriffen worden.

Laut Polizeibericht wurde der 28-Jährige leicht am Kopf, der 31-Jährige an einem seiner Oberschenkel und im Gesicht verletzt. Die beiden Münchner wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen seien jedoch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

