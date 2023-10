Nach Schlemmermeyer-Aus am Viktualienmarkt ‒ Stadt München hat Stand und Imbiss neu vergeben

Die Stadt München hat den ehemaligen-Schlemmermeyer-Stand am Viktualienmarkt neu vergeben. © Sven Hoppe

Der bekannte Stand und Imbiss am Viktualienmarkt hat nach dem Aus von Münchner Traditionsunternehmen Schlemmermeyer einen neuen Inhaber. Was das für das Konzept bedeutet...

München / Altstadt ‒ Nach dem Aus für das Münchner Traditionsunternehmen Schlemmermeyer am Viktualienmarkt haben die Markthallen München (MHM) den Stand nun neu vergeben.

Der Gastrounternehmer Manfred Kneifel hat den Zuschlag erhalten und möchte das Geschäft an der Heilig-Geist-Kirche so schnell wie möglich eröffnen, teilt die Stadt München mit.

Kommunalreferentin Kristina Frank mit Manfred Kneifel am ehemaligen Schlemmermeyer-Stand am Viktualienmarkt. © Kommunalreferat

München hat Schlemmermeyer-Stand und -Imbiss am Viktualienmarkt vergeben

Der Schlemmermeyer-Stand war bekannt für Schmankerl in der Semmel und Feinkost. Dieses Konzept für regionale und nachhaltige Wurst-, Schinken- und Fleischwaren sowie eines Imbisses soll erhalten bleiben.

„Als geborener Münchner und Gastronom ist es mein Ziel, den Traditionsbetrieb am Viktualienmarkt langfristig zu erhalten und in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Das bestehende Sortiment wird übernommen und so verfeinert, dass der Fokus noch stärker auf regionalen, münchnerischen Produkten liegt,“ heißt es von Kneifel.

Feinkost- und Imbiss-Konzept sollen weitergeführt und Mitarbeiter übernommen werden

Zudem soll die Zusammenarbeit mit den bestehenden Lieferanten fortgesetzt und die bisherigen Mitarbeiter übernommen werden.

„Am Hauptlaufweg vom Marienplatz zum Viktualienmarkt lebt Tradition weiter,“ sagt Kommunalreferentin Kristina Frank, 1. Werkleiterin der MHM.

