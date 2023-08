Schlimmer Rad-Unfall in München: 76-Jährige erliegt Verletzungen im Krankenhaus

Polizei mit Appell für Rad-Helm

+ © Daniel Naupold/dpa Eine 76-Jährige ist nach einem Rad-Unfall aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstorben. (Symbolbild) © Daniel Naupold/dpa

Eine 76-Jährige ist nach einem Rad-Unfall in Schwabing aufgrund ihren schweren Verletzungen verstorben. Die Polizei ermittelt und sendet einen Appell.

München / Schwabing ‒ Eine 76-Jährige ist bei einem Rad-Unfall an der Kreuzung Hörwarth- und Mainzer Straße schwer verletzt worden und später aufgrund dieser verstorben. Sie war mit einem anderen Radfahrer zusammengestoßen.

Schlimmer Rad-Unfall in München: Frau (76) erliegt schweren Verletzungen im Krankenhaus nach Zusammenstoß

Der Unfall selbst ereignete sich bereits am Mittwoch, 9. August. Die 76-Jährige befuhr die Hörwarthstraße in Richtung Kölner Platz mit ihrem Fahrrad. Zur selben Zeit radelte ein 28-Jähriger auf der gleichen Straße in Richtung Simmernstraße. An der Kreuzung zur Mainzer Straße wollte der Mann nach links abbiegen. Ein noch unbekanntes Auto, das dort wartete, gewährte ihm dafür Vorfahrt.

Beim Abbiegen übersah der 28-Jährige jedoch die 76-Jährige auf der Gegenspur. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Sie wurde per Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Münchener Klinikum gebracht. Dort verstarb sie eine Woche später, am Donnerstag, 17. August. Der 28-Jährige blieb hingegen unverletzt.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des bislang unbekannten Autos werde dringend als Zeuge gesucht.

Außerdem appelliert die Polizei erneut an das Tragen eines Fahrradhelms: „Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.



Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.“

