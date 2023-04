Unbekannte Täter beschmieren Supermarkt und Wohnhaus in München mit Hakenkreuzen ‒ Polizei sucht nach Zeugen

Verbotene Zeichen und Symbole

+ © dpa/Karl-Josef Hildenbrand Unbekannte Täter haben einen Supermarkt und ein Wohnhaus in München mit verbotenen Symbolen beschmiert. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sebastian Fuchs schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Verbotene Schmierereien beschäftigen die Polizei in München. Unbekannte Täter haben einen Supermarkt und ein Wohnhaus mit Hakenkreuzen besprüht.

Berg am Laim / Bogenhausen ‒ Unbekannte Sprayer haben in München an zweit Tatorten verbotene Symbole und Schriftzüge hinterlassen. Über ähnliche Vorfälle an einem Skateplatz wurde bereits berichtet.

In Berg am Laim wurden Schmierereien im Treppenhaus eines Supermarktes entdeckt. Die Polizei berichtet von Hakenkreuzen, polizeifeindlichen Äußerungen und einem antisemitischen Schriftzug. Der Tatzeitraum kann von Dienstag, 28.03.2023, bis Donnerstag, 06.04.2023 eingegrenzt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher nicht bekannt.

Wegen Hakenkreuz-Schmierereien in München: Polizei sucht Zeugen

Ein Hakenkreuz wurde auch an einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Herschel-Straße in Bogenhausen entdeckt. Am Samstag, den 08.04.2023 zwischen 08:00 und 13:00 Uhr verunstalteten die Täter die Fassade mit einem blauen Filzstift. Die Schmierereien wurden bereits durch den Hauseigentümer entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf über einhundert Euro.

In Beiden Fällen hat das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf: Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in der Echadinger Straße (Berg am Laim) und in der Friedrich-Herschel-Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.