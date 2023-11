Nach erstem Schnee in München und Bayern: DWD mit Prognose für kommende Tage

Von: Benedikt Strobach

Wer am Wochenende im Englischen Garten in München spazieren war, wurde kräftig eingeschneit. © dpa/Katrin Requart

In München und Bayern ist am Wochenende der erste Schnee gefallen. Kehrt nun der Winter ein? Die DWD-Prognose zum Wetter der kommenden Tage...

München / Bayern ‒ Wer ab dem gestrigen Samstagnachmittag in der Stadt München unterwegs war, dürfte ordentlich eingeschneit worden sein. Die ersten Flocken des Jahres fielen vom Himmel und hüllten die Stadt teilweise in eine weiße Decke. Ist nun kurz vor Dezemberbeginn also der Winter in München eingekehrt oder wird es wieder herbstlich? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Prognose für die kommenden Tage abgegeben.

Erster Schnee in München und Bayern: Kommt der Winter? DWD-Prognose zum Wetter der kommenden Woche

Wie der DWD mitteilt, wurden neben München auch weite Teile des Freistaats mit einer weißen Schneeschicht überzuckert. In den bayerischen Alpen fielen größere Schneemengen. Wintersportler zogen ihre ersten Spuren, Kinder bauten Schneemänner und probierten ihre Schlitten aus. Auf den ersten geöffneten Weihnachtsmärkten, etwa auf dem Tollwood auf der Theresienwiese in München, ließen sich die Besucher bei Temperaturen um den Gefrierpunkt den Glühwein schmecken. Wintersport-Fans mussten sich aber noch gedulden: Die Skigebiete öffnen erst später. Etwa startet am 1. Dezember auf der Zugspitze des organisierte Skivergnügen.

Von Dauer ist der Winterzauber, der auf den Bergen auch mit Sturmböen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde einherging, allerdings nicht. Schon für Montag sagt der DWD wieder etwas mildere Temperaturen voraus. „Von der weißen Pracht bleibt nicht viel liegen“, hieß es vom Wetterdienst.

Doch neben all dem Spaß zeigte der Wintereinbruch schon am Wochenende auch gleich seine Schattenseiten: Die Straßen wurden, vor allem in der Nacht, zum Teil gefährlich glatt. Bereits am Samstag musste die A8 am Irschenberg gesperrt werden, nachdem sich ein Lastwagen quer gestellt hatte. Aus dem Tank traten 400 Liter Diesel aus. Auch auf der A73 bei Coburg kam es zu einer Vollsperrung, nachdem ein Autofahrer auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte und mit einem Sattelzug zusammengestoßen war. Drei Menschen wurden bei dem Unfall laut Deutscher Presseagentur (dpa) leicht verletzt.

Im Fichtelgebirge, in der Nähe von Wunsiedel, verlor der Fahrer eines Schneepflugs auf einer abschüssigen, schneebedeckten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß mit einem Auto zusammen und schob dieses rund 50 Meter an einer Leitplanke entlang. Wie die zuständige Polizei der dpa mitteilte, entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Der Autofahrer sei leicht verletzt worden. Insgesamt habe sich die Zahl der Unfälle wegen winterlicher Straßenbedingungen allerdings in Grenze gehalten, hieß es von den Polizeipräsidien Bayerns.

