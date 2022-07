München: Schock im Bezirk Obergiesing Fasangarten über Ergebnis der Seniorenbeiratswahl

Von: Katrin Hildebrand

Die Viertelpolitik in Obergiesing-Fasangarten ist entsetzt über das Ergebnis der Seniorenbeiratswahl. © dpa/Matthias Hiekel

AfD-Mann erreicht überraschend Mehrheit bei der Wahl des Seniorenbeirats in Obergiesing-Fasangarten – Die Viertelpolitik ist entsetzt.

Obergiesing-Fasangarten - Das endgültige Ergebnis wird die Stadt Anfang August veröffentlichen. Im 17. Bezirk allerdings herrscht bereits jetzt große Sorge über die Seniorenbeiratswahl: Aktuellen Auszählungen zufolge hätte AfD-Politiker und BA-Mitglied Thomas Kaiser gewonnen – mit knapp 400 Stimmen vor der bisherigen Beirätin Brigitte Reinwald. „Wir waren alle entsetzt und überrascht“, sagt BA-Vorsitzende Carmen Dullinger-Oßwald (Grüne) auf Hallo-Nachfrage.

Entsetzen in der Viertelpolitik: Ergebnis der Seniorenbeiratswahl in Obergiesing-Fasangarten

Ihr zufolge haben sich alle Parteien im BA bereits zu Beginn der Wahlperiode geeinigt, nicht mit der AfD zu kooperieren. Sollte Kaiser das Amt antreten, „könnten wir also beschließen, dass er bei seinen Berichten keine parteipolitischen Statements abgeben darf“. Die amtierende Seniorenbeirätin Reinwald ist ebenso geschockt wie die BA-Chefin. Wie diese vermutet sie, dass Kaiser wegen seiner Berufsangabe „Ingenieur“ gewonnen habe: „Daher haben ihn vielleicht viele Männer gewählt. Ich selbst habe Rentnerin angegeben.“

Laut Seniorenbeiratsvorsitzendem Reinhard Bauer spielt auch der Fakt, dass die Kandidaten ohne Parteiangabe auf der Liste stehen, eine Rolle. „Wenn die Haltung dieses Herrn den Wählern bekannt gewesen wäre, hätte er sicher keine Mehrheit bekommen“, erklärt er auf Anfrage.

Seniorenbeiratsvorsitzender Reinhard Bauer würde das Wahl- prozedere gerne ändern. © Haag

Ergebnis der Seniorenbeiratswahl: AfD-Mann erreicht überraschend Mehrheit

Sebastian Wuttke, Beauftragter gegen Rechtsextremismus des BA, teilt diese Position. Über Kaiser sagt er: „Er ist laut meines Kenntnisstands und den Informationen, die ich in meiner Rolle mitbekommen habe, innerhalb der AfD eher rechts außen einzuordnen.“ Kaiser sei etwa bei Demos von Corona­-Leugnern und Verschwörungsideologen aufgetreten.

Die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München erklärt: „Kaiser steht in der AfD für einen offenen Umgang mit der extrem rechten Parteiideologie, die andere in der Partei zuweilen strategischer ,verpacken‘. Das sind vor allem Hetze gegen Muslime und Geflüchtete aber auch aggressive Angriffe gegen politische Gegner.“ In der Vergangenheit sei er immer wieder aufgefallen: „Er beschimpfte zum Beispiel auf Kundgebungen Gegendemonstranten unter anderem als ,Penner‘ und wünschte ihnen, dass sie verhungern sollten.“

Kaiser selbst wollte sich auf Anfrage noch nicht zur Wahl äußern. „Erst im August, also nach der Bestätigung, stehe ich zur Verfügung.“



Die scheidende Beirätin Reinwald will sich weiter für die Älteren einsetzen: Sie wurde 2020 zur Seniorenbeauftragten des BAs ernannt. Dieses Amt hat sie bis 2026 inne. Beiratsvorsitzender Bauer möchte sich für eine Änderung des Wahlprozederes einsetzen: So sollen die von den Bürgern gewählten Seniorenvertreter eines Bezirks fortan aus ihrer Mitte eine Person wählen, die dann im stadtweiten Beirat sitzt. „Ich wollte das bereits 2012 verankern, als ich im Stadtrat dafür zuständig war. Das hat der damalige Vorstand leider verhindert.“

