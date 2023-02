Richter ohne Robe ‒ München sucht neue Schöffen für Strafverfahren mit Jugendlichen

Von: Kristina Beck

Teilen

Die Stadt München sucht „Richter in Freizeit“, die sie als Jugendschöffen in Strafprozessen mit Jugendlichen bei der Urteilsfindung unterstützen. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

An der Seite von Richtern über Schuld und Strafe von Jugendlichen entscheiden ‒ das können die neuen Jugendschöffen in München ab 2024.

München ‒ Dem Schöffen oder der Schöffin kommt in der deutschen Rechtsprechung eine verantwortungsvolle Aufgabe zu und sie sind Ausdruck eines demokratischen Rechtsstaates. Für die Amtszeit 2024‒2028 sucht die Landeshauptstadt München Münchner Bürger, die als Jugendschöffen am Amtsgericht München und am Landgericht München „als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung“ in Strafverfahren teilnehmen.

+++ Problemplatz Pasinger Bahnhof: Wie geht es nach den Überfällen durch Jugendliche weiter? +++

Die Aufgabe der Jugendschöffen besteht darin, in Strafverfahren mit Jugendlichen oder jungen Heranwachsenden die berufsmäßigen Richter zu unterstützen.

München sucht Jugendschöffen ‒ Unterstützung der Richter bei Jugend-Strafprozessen

„Die Mitwirkung juristischer Laien an der Rechtsprechung ist deshalb gewollt, weil ihre Lebens- und Berufserfahrung, ihr Gemeinsinn und ihre Menschenkenntnis in die Entscheidungen der Gerichte eingebracht werden sollen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Dabei stehen sie während der Hauptverhandlung grundsätzlich gleichberechtigt neben den Berufsrichter und entscheiden die Schuld- und Straffrage gemeinschaftlich.

Was beinhaltet das ehrenamtliche Engagement?

Die zeitliche Beanspruchung der Hauptjugendschöffen erstreckt sich in der Regel auf nicht mehr als zwölf ordentliche Sitzungstage im Jahr. Gesucht werden Personen mit erzieherischer Befähigung und Erfahrung in der Jugenderziehung – ob als Eltern, Jugendsporttrainer o. Ä. Auch gegenwärtig amtierende Jugendschöffen können sich zur Wiederwahl bewerben.

Wer sich für das Ehrenamt als Jugendschöffe interessiert und dazu die nötigen Voraussetzungen mitbringt, kann sich bis zum 28. Februar beim Stadtjugendamt München um die Aufnahme in eine Vorschlagsliste bewerben, über die der Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Stadtrats abstimmen wird. Die anschließende Wahl erfolgt durch einen Wahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2023.

Wer kann Jugendschöffe werden?

Bewerben können sich Personen, die unter anderem

bei Amtsantritt (1. Januar 2024) mindestens 25 Jahre alt und nicht älter als 69 Jahre sind

Erfahrung in der Jugenderziehung haben, beispielsweise als Eltern, Ausbilder oder in der Jugendarbeit

die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen

in der Landeshauptstadt München wohnen

die deutsche Sprache ausreichend beherrschen

nicht hauptamtlich in oder für die Justiz (Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) oder als Religionsdiener tätig sind.

Die Bewerbungsunterlagen und nähere Informationen finden sich auf der Homepage der Stadt München. Weitergehende Informationen zum Schöffenamt gibt es unter https://www.justiz.bayern.de/service/schoeffen.

Bewerbung können bis spätestens 28. Februar per E-Mail an jugendschoeffen.soz@muenchen.de oder per Post an Stadtjugendamt München S-II-L/R, Luitpoldstraße 3, 80335 München eingereicht werden.

Telefonische Rückfragen sind möglich unter 089/233-49501.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.