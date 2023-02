München sucht wieder Schöffen als ehrenamtliche Richter am Gericht ‒ Die Infos zum Amt und zur Bewerbung

Von: Jonas Hönle

Teilen

München sucht wieder Schöffen als ehrenamtliche Richter am Gericht. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

München sucht neue Schöffen - Bewerbungen sind beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) möglich. Das Ehrenamt ist bei Verhandlungen vor Gericht gleichberechtigt mit Richtern.

München ‒ Schöffen sind ehrenamtliche Richter und helfen in der Strafjustiz an den Amtsgerichten und Landgerichten.

Für die neue Amtsperiode vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2028 sucht München nun wieder Ehrenamtliche, die die Vielfalt der Stadt repräsentieren und bei Gericht mitwirken.

Bewerbungen für diese Amt sind bis zum 31. März im Bürgerbüro des Kreisverwaltungsreferats (KVR) möglich, heißt es in einer Mitteilung am Montag.

München sucht Schöffen am Gericht - Ehrenamtliche Richter helfen in der Strafjustiz

Schöffen stehen grundsätzlich gleichberechtigt neben den Berufsrichtern und sind ebenso unabhängig. Während der Hauptverhandlung üben sie das Richteramt in vollem Umfang und mit dem gleichen Stimmrecht wie die an der Verhandlung teilnehmenden Richter aus.

Als Schöffen üben Bürger einen Teil der Staatsgewalt aus, heißt es vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz. Sie erfüllen eine wichtige Aufgabe im demokratischen Rechtsstaat. Sie wirken dabei mit, wenn Mitbürger verurteilt oder freigesprochen werden. Sie tragen Mitverantwortung dafür, ob jemand wegen einer Straftat etwa zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt wird.

Die Mitwirkung juristischer Laien ist an der Rechtsprechung ist gerade deshalb gewollt, weil Ihre Lebens- und Berufserfahrung, Ihr Urteil, Ihr Gemeinsinn und Ihre Bewertungen in die Entscheidungen der Gerichte eingebracht werden sollen.

Bewerbung für das Ehrenamt des Schöffen beim KVR in München

Vom KVR müssen zirka 2.260 Bürger, am besten mit unterschiedlichem gesellschaftlichen Hintergrund, vorgeschlagen werden. Die endgültige Auswahl trifft dann der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht.

Vorrausetzungen für das Ehrenamt sind die deutsche Staatsangehörigkeit und der Haupt- oder Nebenwohnsitz in München. Schöffen müssen die deutsche Sprache sprechen und verstehen sowie am 1. Januar 2024 mindestens 25 Jahre alt und nicht älter als 69 Jahre sein. Zudem dürfen keine Ausschlussgründe vorliegen, ein öffentliches Amt zu übernehmen.

Als Bewerbung genügt eine formlose Mitteilung per Brief, Fax oder E-Mail mit Angaben zu Name, Vorname, Geburtsdatum, aktuelle Adresse in München sowie Beruf. Bewerbungen müssen spätestens am 31. März im Kreisverwaltungsreferat eingegangen sein.

Kontakt: Kreisverwaltungsreferat, Hauptabteilung II – Bürgerangelegenheiten, Bürgerbüro, KVR-II/212 Auskünfte und Sperren, Ruppertstraße 19, 80337 München, Telefon: 233-44443, Telefax: 233-44412, E-Mail: schoeffen.kvr@muenchen.de.

Die Internetseite der Stadt München bietet, neben weiteren Informationen, auch ein Formular zum Ausdrucken an. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich online für das Ehrenamt zu bewerben.

Für die Amtszeit 2024‒2028 sucht die Landeshauptstadt München ebenfalls Bürger, die als Jugendschöffen am Amtsgericht München und am Landgericht München „als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung“ in Strafverfahren teilnehmen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.