40 Reparaturen in drei Jahren: Schranke in München-Freiham ständig kaputt ‒ BA für alternative Absperrung

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Schranke am Hörweg in München-Freiham ist ständig kaputt. © Andreas Schwarzbauer

Die Schranke am Hörweg in Freiham muss bereits zum 40. Mal repariert werden. Der BA fordert eine alternative Absperrung. Diese wurde von der Stadt bisher abgelehnt.

München / Freiham ‒ Der Bezirksausschuss nimmt einen neuen Anlauf, um versenkbare Poller am Hörweg in Freiham zu bekommen. Derzeit befindet sich dort eine Schranke, die ständig kaputt ist. Aktuell steht die 40. Reparatur seit der Installation 2020 an.

Eigentlich sollte sich die Anlage nur für den öffentlichen Nahverkehr öffnen und andere Fahrzeuge an der Durchfahrt hindern. Weil die Sperre wegen der ständigen Defekte allerdings durchgehend oben ist, sieht das Stadtviertelgremium Handlungsbedarf und fordert stattdessen die Poller.



Stadt München lehnt versenkbare Poller als alternative Absperrung bislang ab

Die Stadt hat dies jedoch bisher abgelehnt. Die Erfahrungen am Jakobsplatz und an der Theresienwiese hätten gezeigt, dass sie sehr störanfällig seien. Sollten sie sich nicht mehr absenken lassen, würden sie die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge und Busse blockieren.

Am Hörweg rechnet das zuständige Mobilitätsreferat ‒ ähnlich wie bei der Schranke ‒ mit vorsätzlichen Manipulationen sowie Vandalismus und will Poller deshalb nicht installieren.

In einem interfraktionellen Antrag fragt der BA nun nach, welche Kosten die bisher 39 Reparaturen der Schranke verursacht hätten und wie teuer im Vergleich dazu die Poller wären.

Kosten sollen aufgedeckt werden: BA stellt interfraktionellen Antrag

Zudem wollen die Viertelpolitiker wissen, welche anderen Maßnahmen die Stadt stattdessen ergreifen will, um die Durchfahrt dort im Sinne des Verkehrsberuhigungskonzepts zu verhindern. „Die Ablehnung der Poller stößt im Gremium auf äußerstes Unverständnis, da diese in vielen Städten im Alltagsbetrieb bereits eingesetzt werden“, heißt es in dem Antrag.

