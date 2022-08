Rechte Gewalt nach der Wende: Münchner Schülerinnen werden für Erklär-Film „Baseballjahre“ ausgezeichnet

Von: Andreas Schwarzbauer

Die fünf Schülerinnen und Lehrerin Michaela Tezner (rechts) erhielten den Preis für den dritten Platz von Moderator Mirko Drotschmann in Berlin. © Bundesstiftung Aufarbeitung

Fünf Schülerinnen des Pasinger Bertolt-Brecht-Gymnasiums erhalten Preis für ihren Erklär-Film zur rechten Gewalt an Jugendlichen zur Wendezeit.

Pasing - Wie ostdeutsche Jugendliche in den Umbruchjahren 1989/90 unter rechter Gewalt litten – darüber haben fünf Schülerinnen des Pasinger Bertolt-Brecht-Gymnasiums ein Erklär-Video erstellt. Viktoria Tandler, Julia Ott, Anita Langer, Amelie Sammer und Rosemarie Brucker betrachteten dafür ein ehemaliges, linkes Jugendcafé in Angermünde.

Sie recherchierten im Internet, welche Bedeutung der Treff hatte und wie Neonazis die Besucher terrorisierten. Ergebnis ist der Film „Baseballschlägerjahre“, für den die Elftklässlerinnen beim Jugend-Wettbewerb „Umbruchzeiten“ (siehe Kasten) unter mehr als 150 Beiträgen den dritten Platz sowie 500 Euro Preisgeld gewannen.

Rechte Gewalt an Jugendlichen zur Wendezeit: Schülerinnen erhalten Preis für Erklär-Film

Im Video legen die 17- und 18-jährigen Schülerinnen Zettel mit Schlagwörtern wie „Ernüchterung“, „Rassismus“ oder „rechter Mainstream“ ins Bild. Diese ergänzten sie mit Zeichnungen. Dazu sprachen sie die jeweiligen Erklärungen ein, um die Geschichte des Jugendtreffs zu erzählen. „Ein Film war für uns am anschaulichsten. Damit konnten wir das Thema am besten darstellen“, erklärt Sammer.



Das Projekt entstand im Rahmen des Profilfachs „Politik und Zeitgeschichte“, das die Jugendlichen freiwillig wählen konnten. „Ich möchte informiert sein, was in der Welt passiert, um mitreden zu können“, erklärt Tandler ihre Entscheidung für den Kurs. Bestandteil des Faches war die Teilnahme an dem Wettbewerb. Über drei Monate arbeiteten die Mädchen zwei Stunden pro Woche an dem Film. „Ich fand es sehr interessant, etwas über diese Zeit zu erfahren und wusste nicht, dass es so extrem war“, sagt Sammer.



Mit dem Preis rechneten sie und ihre Mitstreiterinnen überhaupt nicht. Lehrerin Michaela Tezner hält ihn allerdings für verdient: „Die Schülerinnen haben sehr intensiv für das Erklär-Video recherchiert und sich mit der Thematik kreativ auseinandergesetzt.“

Wettbewerb „Umbruchzeiten“ Den Wettbewerb „Umbruchzeiten“ haben die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland 2019 ins Leben gerufen. Schüler befassen sich mit den Folgen der Wiedervereinigung für ostdeutsche Jugendliche.

