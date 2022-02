Nach Schüssen auf 17-Jährigen bei Überfall in Milbertshofen ‒ Polizei München schnappt weiteren Tatverdächtige

Zu Besuch in Wohnung

Bei einem Überfall in einer Wohnung in Milbertshofen wurde ein 17-Jähriger niedergeschossen. Die Polizei München berichtet von einem weiteren Erfolg bei den Ermittlungen.

Update: 11. Februar

Nach dem Überfall in einer Wohnung in Milbertshofen am Abend des 13.01.2022, bei dem ein 17-Jähriger durch Schüsse in den Bauch schwer verletzt wurde, hat die Polizei München einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium München am Freitag mit.

17-Jähriger bei Überfall in Milbertshofen durch Schüsse verletzt - Polizei München nimmt weiteren Tatverdächtigen fest

Nachdem bereits zwei Tatverdächtige (18 und 16 Jahre alt) wegen versuchten Mordes verhaftet wurden und in Untersuchungshaft sitzen, könnten die Ermittler einen weiteren möglichen Täter identifizieren.

Gegen den 18-jährigen Münchner wurde Haftbefehl aufgrund des Tatverdachts des versuchten Mordes erlassen. Am Mittwoch wurde er von der Polizei in München festgenommen und noch am selben Tag der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese bestätigte den Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatverdächtigen sowie zum Hintergrund der Tat dauern weiterhin an.

Update: 21. Januar 2021

Bei einem Überfall in einer Wohnung in Milbertshofen wurde ein 17-Jähriger von den Tätern durch Schüsse in den Oberkörper schwer verletzt. Die Polizei München hat jetzt durch ihre Ermittlungen zwei Tatverdächtige identifiziert und festgenommen.

Polizei München nimmt zwei Tatverdächtige nach Schüssen auf 17-Jährigen in Milbertshofen fest

Wie das Polizeipräsidium mitteilt, stießen die Beamten der Kriminalpolizei durch umfangreiche Arbeiten zwei Tatverdächtige ermitteln. Bei ihnen handelt es sich um einen 18-Jährigen und einen 16-Jährigen aus München. Auf Antrag der Staatanwaltschaft München I erließ der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht München gegen beide Tatverdächtige Haftbefehle wegen versuchten Mordes.

Die beiden Haftbefehle wurden am frühen Freitagmorgen durch Spezialeinheiten der Polizei vollzogen. Die beiden Festgenommen werden im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat und insbesondere zur Identifizierung weiterer Tatverdächtiger dauern weiterhin an.

Update vom Sonntag, 16. Januar 2022, 15 Uhr:

München - Nach einem lebensgefährlichen Schuss auf einen 17-Jährigen in einer Münchner Wohnung hat die Polizei bisher keinen Verdächtigen festgenommen, wie die Deutsche Presseagentur (DPA) berichtet. Jedoch habe es einen Hinweis gegeben, zudem sei der 17-Jährige vernommen worden, teilten die Beamten am Samstag, 15. Januar, mit, ohne Details zu nennen. Auch am Sonntag, 16. Januar, konnte die Polizei noch keinen Ermittlungserfolg melden.

Mehrere Unbekannte hatten den jungen Mann am Donnerstag, 13. Januar, überfallen und in den Oberkörper geschossen. „Wir gehen davon aus, dass es gezielt gegen den 17-Jährigen ging“, sagte ein Sprecher der Polizei, der DPA. Das Opfer war zu Besuch in der Wohnung eines 65-Jährigen und hatte nach einem Klingeln den Tätern die Tür geöffnet. Den 65-Jährigen griffen diese nicht an, er setzte den Notruf ab. Der 17-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Ursprungsmeldung vom Freitag, 14. Januar 2022:

Die Polizei München ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Ein 17-Jähriger wurde bei einem Überfall in einer Wohnung von den Tätern attackiert und mit Schüssen in den Oberkörper verletzt.

Schüsse auf 17-Jährigen in Milbertshofen - Polizei München ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt bei Überfall

Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag, gegen 18.35 Uhr, per Notruf über den Vorfall informiert. Nach ersten Ermittlungen drangen vier bis fünf Personen in die Wohnung in Milbertshofen ein.

„Wir gehen davon aus, dass es gezielt gegen den 17-Jährigen ging“, sagte der Polizeisprecher der dpa. Täter und Opfer hätten sich offenbar gekannt.

Der 17-Jährige sei zu Besuch in der Wohnung eines 65-Jährigen gewesen und habe nach einem Klingeln den Tätern die Tür geöffnet. Dabei wurde der Jugendliche unvermittelt von den Tätern angegriffen und im weiteren Verlauf in den Oberkörper geschossen.

Die Unbekannten flüchteten anschließend aus der Wohnung. Die intensive Fahndung der Polizei führte bislang noch nicht zum Ergreifen der Täter.

Den 65-Jährigen griffen diese nicht an, er setzte den Notruf ab. Der 17-Jährige sei im Krankenhaus, aber außer Lebensgefahr, sagte der Sprecher.

Die Ermittlungen wurden unmittelbar vom Kommissariat 11 (vorsätzliche Tötungsdelikte) des Polizeipräsidiums München übernommen. Weitere Erkenntnisse insbesondere zu Tathintergrund, Tatmotiv oder den Tätern liegen aktuell nicht vor.

Zeugenaufruf der Polizei München Wer hat im angegebenen Zeitraum insbesondere im Bereich Wilhelm-Hertz-Straße, Vogelhardstraße, Korbiniansplatz, Korbinianstraße und Milbertshofener Straße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Quelle: www.hallo-muenchen.de