Polizei-Streife feuert Schüsse auf Porsche ab ‒ Fahrer rast bei Flucht vor Kontrolle quer durch München

Von: Jonas Hönle

Polizei mit Pistole © Friso Gentsch/dpa

Ein Porsche-Fahrer flüchtet in München vor einer Polizei-Kontrolle. Als er einen Beamten überfahren will, feuert die Streife Schüsse mit der Dienstwaffe ab.

Eigentlich wollte die Polizei München einen Porsche-Fahrer nur wegen seiner auffälligen Fahrweise einer Kontrolle unterziehen. Doch der trat aufs Gas und und überfuhr bei seiner Flucht mehrere rote Ampeln.

Als er dann kurz anhielt und die Beamten ausstiegen, fuhr der Mann frontal auf einen Polizisten zu. Dieser griff zu seiner Dienstwaffe und feuerte Schüsse auf den Porsche ab.

Polizei feuert Schüsse auf Porsche ab - Fahrer rast bei Flucht vor Kontrolle auf Beamte zu

Wie die Polizei berichtet, fiel der Porsche Cayenne einer Streife am Dienstagabend auf der Tegernseer Landstraße (im Bereich des McGraw-Grabens) auf. Nachdem der Fahrer daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Großmarkthalle flüchtete, wurde die geplante Verkehrskontrolle zu einer Verfolgungsjagd.

Schließlich stoppte der Porsche auf der Schäftlarnstraße und schaltete die Warnblinkanlage ein.

Die beiden Polizei-Beamten steigen nun aus, um die Kontrolle durchzuführen. Als sie vor dem Cayenne standen, nahm der Fahrer Blickkontakt zu einem der Polizisten auf und fuhr plötzlich frontal auf diesen zu.

„Hier kam es dann zu einem Schußwaffengebrauch der beiden Polizeibeamten in Richtung des Fahrzeugs“, heißt es im Polizeibericht. Der Polizeihauptmeister konnte sich durch einen Sprung auf die Seite vor dem Überfahren retten.

Der Porsche ergriff nun wieder die Flucht, wurde aber durch weitere Streifen an der Isartalstraße gestoppt.

Im Fahrzeug waren ein 29-Jähriger aus München sowie zwei 22-jährige Frauen, die ebenfalls in München wohnen.

Eine der Frauen saß bei dem Stopp am Steuer, sie hatte wohl mit dem ursprünglichen Fahrer getauscht.

Laut Polizei wurde keiner der Beteiligten durch die Schüsse verletzt, jedoch zogen sich der 29-Jährige Fahrer sowie die 22-Jährige, die nach einem Fahrerwechsel bei der Anhaltung am Steuer saß, leichte Verletzungen durch Glassplitter zu. Die Beamten blieben unverletzt.

Wie in solchen Fällen üblich, werden die Untersuchungen wegen des polizeilichen Schußwaffengebrauchs durch das Bayerische Landeskriminalamt zusammen mit der Staatsanwaltschaft München I geführt.

Der 29-Jährige wurde festgenommen, dessen Begleiterinnen nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall wurden vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München übernommen.

