Münchner Schulbauprogramm erweitert - Stadt investiert weiter in moderne Schulen

Von: Kevin Wenger

Die Stadt hat die Erweiterung des Schulbauprogramms beschlossen. Damit investiert sie weiter in moderne Schulen. (Symbolbild) © dpa/Tobias Hase

Das Münchner Schulbauprogramm wird erweitert, die Stadt investiert somit weiter in moderne Schulen. Welche Maßnahmen beschlossen wurden:

München – Mit der wachsenden Bevölkerungszahl in München werden auch mehr Schulplätze nötig. Um auch in der Zukunft die Schulen auf einem guten Niveau halten zu können, hat die Stadt nun die Erweiterung des Schulbauprogramms beschlossen. Sieben weitere Bauprojekte an acht Schulen wurden damit abgesegnet.

Neu entstehen knapp 4.600 Schulplätze, zwölf Sporthallen, eine Schwimmhalle und vier Kitagruppen. Die Kosten werden auf 690 Millionen Euro kalkuliert. Damit stemmt München weiterhin das größte kommunale Bildungsbauprogramm in Deutschland.

Erweiterung des Schulbauprogramms - Kosten und Maßnahmen

Seit Beginn des ersten Programms 2019 liegt die Gesamtzahl nun bei insgesamt 109 Schulbauprojekten, die Gesamtkosten belaufen sich auf 8,675 Milliarde Euro. Geschaffen werden damit rund 62.500 Schulplätze in 126 Schulen, 84 Mensen, 200 Sporthalleneinheiten, 13 Schwimmhallen und 205 Kitagruppen. Hinzu kommen 463 Gruppen aus den zusätzlichen Kitabauprogrammen mit über 8.300 Betreuungsplätzen.

Mit dem fünften Programm kommen konkret folgende Maßnahmen hinzu:

einen neuen vierzügigen Grundschulstandort Eggarten mit Dreifachsporthalle

eine Erweiterung der Grundschule Knappertsbuschstraße / Ruth-Drexel-Straße

eine Pavillonanlage mit drei Lernhäusern, Küche und Mensa für die Grundschule Schererplatz

eine fünfzügige Realschule mit einer Dreifachsporthalle am neuen Standort Prof.-Eichmann-Straße

die Generalinstandsetzung und Erweiterung des ersten Münchner Schulzentrums am Schulstandort Peslmüllerstraße

ein 6-zügiges Gymnasium mit Vierfach-Sport- und Schwimmhalle am Dreilingsweg

Erweiterung als Neubau zur Schaffung für G9-Kapazitäten für das Theodolinden-Gymnasium am Staudengarten.

Im Rahmen des bundesweiten Rechtsanspruchs auf ganztägige Betreuung für Kinder im Grundschulalter hat die Stadt München zudem auch Vorleistungen für elf Grundschulen genehmigt, damit diese dann in kommende Bauprogramme aufgenommen werden können.

