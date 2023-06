Diskriminierung und rechter Hass an Münchens Schulen: Stadt verzeichnet 55 Fälle in 2022

Anlaufstelle erstattet Bericht

Die Stadt konnte erstmals eine Bericht über Hasskriminalität an Münchner Schulen veröffentlichen. Welche Vorfälle den Schulen Sorgen bereiten:

München ‒ Die Anlaufstelle für Diskriminierung und rechten Hass an Münchner Schulen hat erstmals einen Bericht über gemeldete Fälle vorgestellt: Zwischen Februar 2022 und Februar 2023 konnten insgesamt 55 Fälle von Diskriminierung oder rechtem Hass festgestellt werden.

Hasskriminalität an Münchner Schulen: Rassismus und rechter Hass im Fokus

Am häufigsten wurden rassistische Taten gemeldet (62 Prozent), gefolgt rechten Vorfällen, Sexismus, Homosexuellenfeindlichkeit, Antisemitismus, Verschwörungsideologien, Transfeindlichkeit und Klassismus. Der Rassismus wurde dabei auf unterschiedliche Weisen deutlich, so etwa durch Schmierereien, rassistische Ausdrücke und Beledigungen.

Dabei wurden nicht nur Vorfälle unter Schülern aufgenommen. Auch Hasskriminalität zwischen Schulpersonal und Schülern und unter Lehrern wurde verzeichnet. Die städtische Anlaufstelle wurde auf solche Vorfälle sowohl in der Schule, als auch in Klassenchats auf dem Handy hingewiesen.

Hasskriminalität an Münchner Schulen: Starker Anstieg der Meldungen ab Winter

18 Mal wurde die Anlaufstelle wegen rechtem Hass informiert. Darunter fallen achtmal das Zeigen des Hitlergrußes und sieben rechte Schmierereien. Zudem kommen drei Massenbriefe an Schulen mit verschwörungsideologischem Inhalt.

Betroffen von den Taten waren alle Schularten, wobei der Großteil der Hassverbrechen an Gymnasien und Realschulen gemeldet wurde. In 76 Prozent der Fälle waren Lernende die Opfer der Äußerungen und Taten, in 51 Prozent der Fälle ging dies auch von Mitlernenden aus. Lehrkräfte oder Schulpersonal konnten in 27 Prozent der Fälle als Täter identifiziert werden.

Bei 19 Meldungen wurde zudem eine strafrechtliche Relevanz festgestellt. Das Referat für Bildung Sport hatte eine Meldepflicht für solche Vorfälle erlassen, weshalb auch knapp 60 Prozent der gemeldeten Taten von der Schule selbst gemeldet wurden. Während bis Oktober 2022 nur 17 Meldungen erfasst wurden, zeichnete sich von da an ein Anstieg der Meldungen ab. In den letzten vier Monaten des Beobachtungszeitraums konnten 38 Vorfälle gemeldet werden.

Hasskriminalität an Münchner Schulen: „Wichtiger Schritt“

Stadtschulrat Florian Kraus hebt die Arbeit der Anlaufstelle hervor und bezeichnet den Bericht als einen „wichtigen Schritt, um an den Münchner Schulen das Bewusstsein für Rassismus und jede Form von Diskriminierung zu schärfen.“ Das Ziel sei eine weitere Schulung des Schulpersonals im Umgang mit solchen Vorfällen und der bessere Schutz von Betroffenen.

Dr. Miriam Heigl, Leiterin der Fachstelle für Demokratie, erläutert anhand der Menge an Meldungen, dass Hasskriminalität an Münchner Schulen ein ernstzunehmendes Problem ist. Sie seien keine Einzelfälle und eine enorme Herausforderung für die gesamte Schulfamilie.

Die Anlaufstelle für Diskriminierung und rechten Hass an Münchner Schulen wurde vom Stadtrat im Dezember 2020 beschlossen und ist in die Fachstelle für Demokratie eingegliedert. Anonym können sich Betroffene an die Stelle wenden und Hilfe und Beratung suchen.

Meldestelle Menschenfeindliche und rechte Vorfälle sowie Fälle von Diskriminierung können telefonisch (233-92642), per E-Mail (demokratie.schule@muenchen.de) oder über ein Online-Formular (http://www.muenchen.de/melden-gegen-diskriminierung) auch anonym gemeldet werden. Weitere Informationen finden sich unter www.melden-gegen-diskriminierung.de.

