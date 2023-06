Münchens älteste Straßenfest gibt es seit 1980 – wo der Ursprung liegt

Fest mit Protest

Das Agnesfest ist das älteste Straßenfest der Stadt und stellt neben der Gaudi auch den Protest in den Vordergrund. Zur Geschichte und zum Programm:

Schwabing ‒ „Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt“, meint Reinhard Zimmermann und betont den politschen Charakter des Agnesfests, das sich seit jeher gegen Entmietung und Gentrifizierung einsetzt. In diesem Jahr findet das Straßenfest – das nach eigenen Angaben als einziges ohne Hilfe von Institutionen oder Wirten auskommt – am Samstag, 17. Juni, ab 13 Uhr statt. Gefeiert wird bis 22 Uhr.

Zimmermann ist Mitorganisator der ersten Stunde und Teil der Schwabinger Mieterinitiativen. Der 80-Jährige wohnt seit seiner Geburt in der Agnesstraße und hat sich bereits als Student der Philosophie für den Erhalt Schwabings als Wohnviertel für „normale Leute“ engagiert. „1980 war unser Fest eines der allerersten Straßenfeste in der Stadt. Wir haben es damals als Protest der Mieter gegen die drohende Vertreibung ins Leben gerufen.“

Straßenfest in der Agnesstraße: Protest gegen Miethaie

Mit den Jahren konnte so manche Entmietung abgewendet werden und das Haus mit der Nummer 66 ist mittlerweile genossenschaftlich organisiert. „Luxussanierungen, die inzwischen euphemistisch verschönernd Gentrifizierung heißen, breiten sich leider immer noch als Münchner Krankheit aus. Das sieht man zum Beispiel am Haus in der Agnesstraße 48, das seit drei Jahren leer steht“, sagt Zimmermann.

Deshalb gehe es nicht nur um Gaudi, sondern nach wie vor um Protest gegen sogenannte Miethaie. Für die Organisation des Festes engagieren sich etwa 200 Schwabinger ehrenamtlich und die fünf Musikgruppen treten zum Freundschaftspreis auf. Unkosten wie zum Beispiel Genehmigungen oder Straßenschilder werden mit dem Verkauf von Getränken gegenfinanziert. Gewinn soll dabei keiner erzielt werden.



Straßenfest in der Agnesstraße: Buntes Programm

Mit von der Partie sind die Express Brass Band, Rio Grande mit Rhythm and Blues, Karaba mit Jazzrock und die Continentals mit Rock‘n‘Roll. Die Weltmusik-Band Embryo tritt inzwischen schon mit der Tochter des Gründers in zweiter Generation auf dem Agnesfest auf.



Parallel dazu findet ein Kinderfest mit Hüpfburg, Spielen und Theater statt. Auf einem Kinderflohmarkt können sich die Kleinen mit neuen Spielsachen eindecken und ihre alten zu Geld machen. Außerdem veranstaltet der Münchner Maler Franz Ruzicka Kreativworkshops mit den Kindern.



+ Auch für Kinder gibt es ein breites Programm. © privat

Zimmermann rechnet mit etwa 2000 Besuchern. Bei schlechtem Wetter wird der Termin für das Straßenfest auf Samstag, 24. Juni, verlegt.

