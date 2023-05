Menschen mit Beeinträchtigung, die alleine leben wollen, sind auf Hilfe angewiesen – die wird vom Bezirk Oberbayern aber schlecht bezahlt

Von: Gabriele Winter

Teilen

Michael Wechsler (li.) und Bezirksrat Klaus Weber sind inzwischen befreundet. © Gabriele Winter

Menschen mit Behinderung, die selbstbestimmt Leben wollen, sind auf Hilfskräfte für den Alltag angewiesen. Doch einige, vor allem bürokratische, Hindernisse müssen sie dabei überwinden...

Schwabing ‒ „Meine Assistenten sind meine Arme und Beine“, sagt Michael Wechsler. Der 52-Jährige hat seit seiner Geburt eine infantile Cerebralparese. Er kann deshalb seine Gliedmaßen nur eingeschränkt bewegen und ist auf den Rollstuhl angewiesen – und auf Menschen, die rund um die Uhr für ihn da sind. „Nur durch sie kann ich ein selbstbestimmtes Leben führen“, sagt der Schwabinger. In der Regel beschäftigt er Studenten, doch wenn die mit dem Studium fertig sind, muss er sich neue suchen.

Gar nicht so einfach, denn der Bezirk Oberbayern, der für die Finanzierung des Modells zuständig ist, bezahlt nur 13,91 Euro Stundenlohn. „Das ist vielen in einer teuren Stadt wie München zu wenig“, sagt Wechsler. Daher müssten immer mehr Menschen mit Beeinträchtigung ihr selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden aufgeben.



Schlechte Hilfe für Behinderte: Assistenzlöhne zu niedrig

Neben den niedrigen Assistenzlöhnen bereiten Wechsler auch die Mobilitätshilfen Kopfschmerzen: „Das ist Geld, das Behinderte im Monat für soziale und kulturelle Teilhabe bekommen. Ich habe regelmäßig meine Mutter in Allach besucht, da hat der Bezirk mir geschrieben: ‚Familienfahrten sind nicht gestattet, denn sie zählen nicht zur sozialen Teilhabe‘.“

Wechsler bekam eine Rückzahlungsforderung von über 1700 Euro. „Sie haben mir geschrieben, dass ich unrechtmäßig gehandelt habe. Ich habe mich gefühlt wie ein Schwerverbrecher“, erinnert sich der Schwabinger.



Schlechte Hilfe für Behinderte: Bürokratischer Aufwand hoch

Dabei haben Menschen wie er nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ein Recht darauf, ihre Familienangehörigen zu besuchen. Das Gesetz soll Menschen mit Beeinträchtigung eine Lebensgestaltung mit mehr Teilhabe und Selbstbestimmung ermöglichen.



Bei der Umsetzung des BTHG sieht der gewählte Bezirksrat und Professor für Sozialpsychologie Klaus Weber (Die Linke) allerdings gerade in Oberbayern starke Defizite: „Bayern ist in Sachen Inklusion Schlusslicht“, berichtet er. In München sei die Situation für die Behinderten noch schwerer geworden, seit der Bezirk Oberbayern immer mehr Leistungen finanziere. „Die Verwaltung arbeitet gegen die Behinderten. Dort gibt es immer mehr Juristen und immer weniger Angestellte mit einem sozialen Hintergrund.“



Für Menschen wie Michael Wechsler bedeutete das, dass sie jahrelang gesetzlich garantierte Leistungen nur mit hohem bürokratischen Aufwand bekamen. So musste er beispielsweise, wenn er ins Kino ging, sämtliche Beteiligte mit Unterschrift aufführen.



Schlechte Hilfe für Behinderte: Fehlende politische Repräsentanz

Das hat sich inzwischen geändert. Allerdings mussten viele Behinderte ihr Recht auf ein würdevolles Leben ohne bürokratische Schikane vor Gericht erstreiten. Auch Wechsler konnte am Ende die Zahlung der 1700 Euro gerichtlich noch abwenden und handelt inzwischen nicht mehr „unrechtmäßig“, wenn er seine Mutter besucht.



Ein Problem sehen Wechsler und Weber in der geringen Repräsentanz behinderter Menschen, beispielsweise im Inklusionsbeirat des Bezirks: „Von 35 Leuten im Beirat sind nur sieben Betroffene“, weiß Weber.



Auch Sozialverbände wie der Paritätische Wohlfahrtsverband Bayern nehmen sich der Belange von Behinderten an und haben sich in einem Dialogforum mit dem Bezirk Oberbayern für eine Erhöhung der Assistenzlöhne ausgesprochen. Beim Bezirk heißt es auf Hallo-Anfrage, „die Löhne für Assistenzkräfte sollen sich bald an den Tariflöhnen für Pflegekräfte orientieren.“ Für Michael Wechsler ist das auf jeden Fall ein Anfang.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.