Berühmte Sänger wie Lou Bega oder Bands wie Blumentopf haben hier ihre musikalische Wiege

Von: Gabriele Winter

Der Biedersteiner Jugendtreff wird 70. Damals wie heute standen Kreativität, Tanz und Musik im Mittelpunkt. © JT Biederstein

Der Biedersteiner Jugendtreff wird 70 Jahre alt. Schon seit Langem werden hier Traditionen gepflegt und Workshops von Jugendlichen veranstaltet...

Schwabing ‒ „Was in den 50er- Jahren der Rock‘n‘Roll war, ist 70 Jahre später der K-Pop aus Südkorea“, berichtet Patricia Herzog, die Leiterin des Jugendtreffs Biederstein. Damit führen die Jugendlichen ein wenig die Tradition fort, denn auch bei der Gründung des Jugendzentrums 1953 standen Tanzen und eine junge Demokratie im Mittelpunkt. „Die US-Amerikaner haben damals den Jugend-Club in einer Baracke ins Leben gerufen, um eine Alternative zur Nazi-Kultur aufzuzeigen. Es wurde aber auch einfach Tischtennis gespielt.“

Patricia Herzog freut sich, dass alte Traditionen fortgeführt werden können. © Gabriele Winter

Zum Jubiläumsfest mit Musik und Tanz am Samstag, 12. Mai, kommen ab 18 Uhr auch Ehemalige wie die jetzt 82-jährige Evi Nickel in die Gohrenstraße 6. „Die sagt immer: Das war unser amerikanischer Club“, lacht Herzog. Früher gab es noch Webstühle und Nähmaschinen, aber auch schon eine Bühne für Liveauftritte.



70 Jahre Biedersteiner Jugendtreff: Mädchen schätzen sicheren Ort

Mit dem Neubau von 1962 und der Renovierung 2014 wurde die Ausstattung immer mehr an die jetzigen Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst. So gibt es neben dem Hausaufgabenzimmer mit Computern, dem Tonstudio und dem Band-Keller zahlreiche Räume für Tanzchoreografien. Letztere werden hauptsächlich von den Mädchen genutzt, die im ,Bieder‘ – wie sie ihren Treff neuerdings nennen – sowieso weit in der Überzahl sind.

„Die Mädchen schätzen ihren ,Safe Space‘ hier, weil sie nicht ,blöd angemacht‘ werden“, erklärt Herzog. Mit ihrem Team legt sie den Fokus auf „Offene Jugendarbeit“, das heißt, „jeder kann kommen und das macht die Popularität aus“, denkt Herzog. „Ich bin schon das dritte Jahrzehnt hier und für Diversität zu sorgen ist harte pädagogische Arbeit.“



70 Jahre Biedersteiner Jugendtreff: Eigene Workshops von Jugendlichen

Eine andere Besonderheit ist, dass die Jugendlichen ihre eigenen Workshops anbieten. „Ich kann mich ja nicht hinstellen und denen Tanzen beibringen, deshalb haben wir 2009 dieses Konzept entwickelt und speziell Mädchen angesprochen.“



Die hier erworbenen Fähigkeiten wurden nicht nur von Stars wie Lou Bega oder Blumentopf professionalisiert. Viele andere fanden Jobs, zum Beispiel als DJs auf der Love-Parade, als Tanzlehrer, Schauspielerin oder Grafiker.

