Tunnel unter Englischem Garten: Münchner Viertelpolitiker und Schlösserverwaltung geben nicht auf

Von: Kassandra Fischer

Teilen

Die Visualisierung zeit die Pläne zur Untertunnelung des Englischen Gartens. © Grub-Lejeune/dpa

BA und Bayerische Schlösserverwaltung wollen nicht aufgeben, ihre Forderung nach einem geeinten Englischen Garten durch eine Untertunnelung bleibt bestehen.

Schwabing - Der Mittlere Ring spaltet den Englischen Garten in zwei Teile. Ein „großer Schaden“, wie Jost Albert findet. Der Leiter der Gartenabteilung der Bayerischen Schlösserverwaltung plädierte in der jüngsten BA-Sitzung in Schwabing-Freimann dafür, die Planungen für eine Untertunnelung, die gleichzeitig den Englischen Garten wieder vereint, nicht einzustellen. Das Aus des Projekts hatte die grün-rote Rathausmehrheit kürzlich bekanntgegeben. Der Grund dafür: Knapp 900 Bäume müssten gefällt werden.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Tunnel unter Englischen Garten: BA und Schlösserverwaltung halten an Plänen fest

„Wir waren erschrocken, dass das zukunftsweisende Projekt in Frage gestellt wird“, sagte Albert. In den vergangenen Jahren sei viel Energie und Geld investiert worden. „Es wäre extrem bedauerlich, wenn es komplett auf Eis gelegt würde.“ Auch er sehe noch Verbesserungspotenzial, die Chance auf einen vereinten Englischen Garten sollte man jedoch nicht verpassen – so sein Appell.



Architektin Petra Lejeune, die das Tunnel-Projekt gemeinsam mit ihrem Mann Hermann Grub initiiert hatte, kritisierte zudem, dass viele der zu fällenden Bäume gar nicht mit der Tunnelbaustelle in Verbindung stünden. „Es wäre schade, wenn das Projekt nach zehn Jahren fallen gelassen wird, wegen einer unklaren Baumbilanz.“ Zumal für das Planfeststellungsverfahren bereits eine finanzielle Förderung durch den Bund in Millionenhöhe genehmigt worden sei.

Mit großer Mehrheit forderte der BA die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens und sprach sich zudem dafür aus, eine Fahrspur als Busspur auszuweisen. „Das Bauwerk soll nicht den motorisierten Individualverkehr stärken“, betonte Lars Mentrup (SPD) hierzu.

Quelle: www.hallo-muenchen.de