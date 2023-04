BA Schwabing-Freimann will Feier für Bewohner des Bezirks aus eigener Tasche organisieren

Fest für den Bezirk

+ © Benedikt Strobach Auf dem Sportgelände an der Osterwaldstraße 144 soll das Stadtbezirksfest des BA Schwabing-­Freimann Ende Juni stattfinden. © Benedikt Strobach

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Benedikt Strobach schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein echtes Novum möchte der Chef des BA Schwabing-Freimann umsetzen. Ein Fest für den ganzen Bezirk soll aus der Tasche des BA finanziert werden. Alle Infos:

Schwabing-Freimann ‒ „Für Schwabing-Freimann ist es ein Novum“, sagt der BA-Vorsitzende Patric Wolf (CSU). Er meint ein Fest für alle Bewohner des zwölften Bezirks. Genau dieses möchte er heuer erstmals organisieren.

+ Patric Wolf möchte ein Fest für den ganzen Bezirk finanzieren. © privat

Einen entsprechenden Antrag hat der BA in seiner jüngsten Sitzung einstimmig angenommen. Eingeladen werden sollen alle Bewohner Schwabing-Freimanns. Für ehrenamtlich Aktive soll es auch ein kleines Dankeschön geben. „Sie sollen auf diesem Fest für ihre Arbeit jeweils einen Verzehrgutschein erhalten“, erklärt Wolf. Dafür will er nun alle ehrenamtlichen Institutionen einladen, etwa die Freiwillige Feuerwehr, Elternbeiräte der Schulen oder Vereine im Bezirk.



Fest für ganzen Bezirk: Verzehrgutscheine aus Stadtbezirksbudget

Stattfinden soll das Fest am Samstag, 24. Juni, auf dem Sportgelände an der Osterwaldstraße 144. Für dieses habe Wolf bereits eine mündliche Zusage des Referats für Bildung und Sport. „Auch der Wirt auf dem Gelände wäre dabei.“ Zudem sei die Tontechnik bereits reserviert. „Die Idee ist, es zu einer kinderfreundlichen Uhrzeit, etwa 15 Uhr, starten zu lassen. Das Fest könnte dann bis 21 Uhr gehen“, erklärte der BA-­Vorsitzende in der Sitzung.

Geplant sei, die Verzehrgutscheine über das Stadtbezirksbudget zu finanzieren. „Denkbar wäre, 8000 Euro zu nehmen. Wenn die Gutscheine zehn Euro kosten, könnten 800 Personen versorgt werden“, erklärt Wolf. Bleibe Geld über, würde es zurück in den Budgettopf wandern.



Nun soll ein Arbeitskreis des BA die Organisation der Feier übernehmen. Wolf hat bereits erste Ideen für mögliche Angebote: „Die Freiwillige Feuerwehr könnte mit einem Einsatzfahrzeug vorbeikommen.“ Auch die Polizei könnte mit Jugend- und Seniorenbeamten und über Präventionsarbeit informieren. Der komplette Rahmen soll bis zu einer der nächsten BA-Sitzungen erarbeitet werden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.