Stadtbezirks-Fest für Schwabing-Freimann wieder abgesagt: BA-Chef unzufrieden mit Begründung

Von: Benedikt Strobach

Das Stadtbezirksfest des BA Schwabing-Freimann musste abgesagt werden. © Benedikt Strobach

In Schwabing-Freimann war ein großes Stadtteilfest im Sommer geplant. Dieses musste nun vom BA wieder abgesagt werden. Was der Grund dafür ist:

Schwabing-Freimann ‒ Aus Grund zur Freude wird Frust. Wie BA-Chef Patric Wolf (CSU) Hallo erklärt, wird es 2023 doch kein Stadtbezirksfest geben.

Patric Wolf © privat

„Das Referat für Bildung und Sport hat mir mitgeteilt, dass auf städtischen Sportanlagen nur Veranstaltungen mit Sport-Bezug stattfinden dürfen.“ Außerdem fürchte die Stadt, dass das Fest „den Rasen zerstören könnte“, ergänzt er.



Wolf hatte in der März-Sitzung des BA einen Antrag für das Fest gestellt, der einstimmig beschlossen wurde. Auf dem Gelände an der Osterwaldstraße 144 hätte er die Feier veranstalten wollen. „Die Kombination wäre super gewesen. Wir hätten auf dem Faustballfeld Platz gehabt und der Wirt hätte faire Preise angeboten. Zudem läge der Ort genau in der Mitte des Bezirks, wäre für alle gut erreichbar.“



Absage des Stadtteilfestes in Schwabing-Freimann: BA-Chef reagiert auf Absagegrund

Dass das RBS dem nun einen Riegel vorschiebt, versteht der BA-Chef nur bedingt. „Mit dieser Begründung dürfte auch niemand die Wiesen im Englischen Garten benutzen. Diese sind viel stärker belastet als die Sportfläche mit unseren 200 Gästen.“



Andere Veranstaltungsorte wären mit viel Aufwand verbunden. „Auf Grünflächen müsste man Foodtrucks organisieren. Nimmt man die Seidlvilla, kommen wahrscheinlich mehr Schwabinger, bei der Mohr-Villa nur die Freimanner“, erklärt der BA-Chef. Da die Zeit bis Ende Juni nun zu knapp wäre, werde das Fest heuer nicht stattfinden



Wolf zieht aus der Absage aber eine Lehre. „Ich werde für kommendes Jahr früher bei der Stadt anfragen. Dann bleibt auch bei möglichen Absagen noch genug Zeit. Gefeiert werde aber frühestens 2024.

