BA Schwabing-Freimann will Plätze in Alter Heide aufwerten - wie Bürger beteiligt werden sollen

Von: Benedikt Strobach

Der BA Schwabing-Freimann um Lars Mentrup will den Marchgrabenplatz und den Bereich vor der Nikodemuskirche gemeinsam mit Bürgern umgestalten. © Benedikt Strobach

Das Potenzial der Grünflächen in der Alten Heide soll zukünftig besser erschlossen werden. Das will der BA mit den Anwohnern umsetzen. Die Pläne:

Alte Heide ‒ Bereits heute verfügt die Siedlung über einige Grünflächen. Dominiert wird die Alte Heide aber von Straßen und Autos. Diesen Umstand will der BA Schwabing-Freimann nun an zwei Stellen ändern. Auf Initiative von Petra Piloty und Lars Mentrup forderte das Gremium in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, den Marchgrabenplatz sowie den Bereich vor der Nikodemuskirche aufzuwerten.

„Der Marchgrabenplatz ist aktuell von allen Seiten durch Straßen von Gehwegen getrennt und hat nur geringe bis gar keine Aufenthaltsqualität“, heißt es im Antrag. Piloty und Mentrup sehen dort „großes Potenzial“, die Flächen attraktiver zu gestalten. Dafür haben sie drei Ideen: die südwestliche Fahrbahn durch breitere Gehwege zu ersetzen, im offenen Wiesenbereich schattenspendende Bäume zu pflanzen und den Straßenbelag am Südostende so zu verändern, dass „ein optischer Bezug zur großen Freifläche an der Neuchinger Straße geschaffen werden kann“. Am Platz vor der Nikodemuskirche kritisieren sie die dortige Teerfläche.



Plätze in Alter Heide aufwerten: Baureferat entscheidet über Anbindung

Die Stadt soll beide Plätze mit den Anwohnern neugestalten. „In letzter Zeit haben sich Vor-Ort-Veranstaltungen bewährt, bei denen in Workshops mit den Bewohnern gemeinsam die künftige Gestaltung erarbeitet wird. Ein solches Format wendet das Baureferat zum Beispiel 2024 bei der Umgestaltung des Kaiserplatzes an“, erklärt Mentrup auf Hallo-Nachfrage.

Der Marchgrabenplatz habe keine Aufenthaltsqualität. Das soll sich ändern. © Benedikt Strobach

Im Falle des Marchgrabenplatzes müsse unter anderem geklärt werden, wie sich die Umgestaltung auf die Verkehrsführung auswirken könnte. Dort existiert derzeit auf beiden Seiten je eine Einbahnstraße in unterschiedliche Richtungen. Ob Parkplätze wegfallen und der Platz künftig nur noch Richtung Nordwesten befahrbar wäre, soll Teil des Workshops sein.



Die genaue Einbindung bleibe dem Baureferat überlassen, ergänzt Mentrup. Dort betont ein Sprecher auf Hallo-Anfrage jedoch, dass die Forderung noch nicht eingegangen sei. „Sobald der Antrag dem Baureferat zur Bearbeitung zugeleitet wird, werden alle Sachverhalte geprüft. Es können daher zum jetzigen Zeitpunkt leider noch keine Aussagen dazu getroffen werden.“

