Infoveranstaltung am Hohenzollernplatz: Einblick in die Arbeit sozialer Einrichtungen im Viertel

Von: Kassandra Fischer

Bei der Infoveranstaltung zur „Vielfalt im Stadtviertel“ stellen soziale Einrichtungen ihre Angebote vor. © Kassandra Fischer

„Vielfalt im Stadtviertel“: Um den Münchnern einen Einblick in ihre Arbeit zu geben, planen soziale Einrichtungen eine Info-Aktion auf dem Hohenzollernplatz.

Schwabing - „In der Coronazeit sind viele Organisationen aus dem Fokus geraten oder neu dazugekommen,“ sagt Rebekka Dvorak vom Familienzentrum Parkstadt Schwabing. „Wir wollen sie wieder sichtbar machen.“ Dafür hat sich der Regsam-Facharbeitskreis Soziales in Schwabing, in dem auch Dvorak mitarbeitet, nun eine Aktion überlegt, die am Dienstag, 21. Juni, auf dem Hohenzollernplatz stattfinden soll (siehe Kasten).

Aktion „Vielfalt im Stadtviertel“ am Hohenzollernplatz: Vielfältige soziale Angebote in Schwabing

„Wir wollen dabei zeigen, dass es im Viertel vielfältige Angebote gibt“, sagt Dvorak. Sie selbst wird mit einem Infostand vom Familienzentrum vor Ort sein und über die dortigen Angebote für Familien mit Kindern bis elf Jahren berichten. Diese reichen von Stillgruppen über Fußballturniere und Flohmärkte bis hin zur Ausgabe von geretteten Biolebensmitteln oder individueller Beratung und Unterstützung.

Die Veranstaltung soll dabei ganz unterschiedliches Klientel ansprechen. So ist zum Beispiel auch der Verein Condrobs mit seinen drei Einrichtungen an der Emanuelstraße vor Ort – dem Kontaktladen Limit, dem Spendenladen sowie easyContact Betreutes Wohnen für junge Erwachsene. Dort finden Konsumenten illegaler Drogen niederschwellige Hilfsangebote sowie einen Aufenthaltsort.

Der Kontaktladen „Limit“ an der Emanuelstraße ist eine Anlaufstelle für Drogenabhängige. © Condrobs

Info-Nachmittag am Hohenzollernplatz geplant Neben dem Familienzentrum Parkstadt Schwabing, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 17, und den drei Condrobs-Einrichtungen an der Emanuelstraße werden am Dienstag, 21. Juni, auch weitere Einrichtungen bei der Aktion „Vielfalt im Stadtviertel“ auf dem Hohenzollernplatz Einblicke in ihre Arbeit geben. Mit dabei: die Regenbogenfamilien München, die einen Treffpunkt sowie eine Fach- und Beratungsstelle an der Saarstraße 5 betreiben sowie das Jugendcafé Rotor des Vereins Haus am Schuttberg, Belgradstraße 169. Ebenso werden auch das Alten- und Servicezentrum Schwabing West, Hiltenspergerstraße 76, und die Soziale Beratung Schwabing Milbertshofen, Hiltenspergerstraße 80, (beides Angebote der Caritas) sowie die Kontakt- und Begegnungsstätte (Blaues Kreuz) an der Ainmillerstraße 43 vor Ort vertreten sein. Die Infostände werden von 15 bis 19 Uhr unter Pavillons am Platz zu finden sein. Zudem wird es Spiel- und Bastelangebote sowie Kaffee und Getränke geben.

