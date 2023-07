In der Genter Straße stehen immer noch die Keller unter Wasser – die Anwohner denken sogar über eine Klage nach

Von: Gabriele Winter

Die Keller in der Genter Straße stehen seit über drei Jahren unter Wasser. © Benedikt Strobach

Seit drei Jahren stehen die Keller in der Genter Straße unter Wasser, zahlreiche Hilfen waren auf Dauer zwecklos. Nun könnte die Stadt angeklagt werden...

Schwabing ‒ „Der einzige Vorschlag der Stadt war bisher, die Keller aufzugeben“, berichtete Franziska von Gagern. Sie wohnt in der Genter Straße 13 unweit des Englischen Gartens und war zusammen mit anderen Anwohnern in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses Schwabing-Freimann, um dem BA und den anwesenden Landtagsabgeordneten Christian Hierneis (Grüne) und Wolfgang Heubisch (FDP) die aktuellen Pegelstände durchzugeben. Letzteres ist nicht nur im übertragenen Sinne gemeint, denn seit über drei Jahren steht in 40 Kellern der Genter Straße immer wieder das Wasser.

Keller unter Wasser: Verursacht Kanal Überschwemmungen?

Franziska von Gagern und ihre Nachbarn haben ein Gutachten in Auftrag gegeben und sehen in dem 1987 gebauten Regenablasskanal unter dem Karl-Arnold-Weg ein Problem: „Darunter kann kein Wasser fließen, dadurch staut sich das Grundwasser dort. Inzwischen ist der Pegel um 70 Zentimeter angestiegen.“

Verantwortlich dafür sei nach Meinung der Anwohner, dass die Düker (eine Druckleitung durch die Wasser unter einer Straße durchläuft) und Drainagen des Kanals nicht mehr ausreichen, denn in den vergangenen Jahren sind einige Gebäude dazugekommen und dadurch habe sich der Boden verdichtet. Die Bewohner haben daher die Stadt um Abhilfe gebeten, während diese auf das „Bauherrenrisiko“ verweist und bisher nicht tätig geworden ist.



Keller unter Wasser: BA-Mitglieder fassungslos

Der Landtagsabgeordnete Heubisch findet das unglaublich. „Das muss sich doch lösen lassen. Klar ist: Verantwortlich ist die Stadt und die hat keine Lust sich zu bewegen.“



In ihrer Verzweiflung hatten sich die Bürger mit einer Petition an den Landtag gewandt. Dieser und das Landesamt für Denkmalschutz hatten auch mit Pumpen für 165 000 Euro geholfen, „aber auf Dauer reiche das nicht“, meinte von Gagern.

Auch Stadtrat und BA-Mitglied Lars Mentrup (SPD) war fassungslos: „Ich war damals als frischer Stadtrat entsetzt und dachte, das ist ein Systemfehler. Mit anderen habe ich den Antrag gestellt, einen Krisenfall auszurufen und den Anwohnern zu helfen. Ich bin sehr enttäuscht, dass dort nichts passiert ist.“



BA-Mitglied Dorothea Wiepcke (CSU) sprach sich dafür aus, einen überfraktionellen Antrag zu stellen: „Wir sollten zusammenwirken und im Stadtrat ins gleiche Horn blasen. Ich möchte den Einwand des Referats für Klima und Umwelt, man wolle keine Steuergelder verschwenden nicht gelten lassen. Für Fliegerbomben-Opfer gab es ja auch finanzielle Hilfe.“ Auch Martin Blankemeyer (Grüne) plädierte dafür, als BA mit einer Stimme zu sprechen.“



Keller unter Wasser: Kommt eine Klage?

Die Anwohner sehen inzwischen kaum noch einen anderen Weg als den Gerichtsweg. Zwar läuft derzeit noch ein Mediationsverfahren, aber ein Bewohner aus Hausnummer 3 habe sich bereits gezwungen gesehen, zu klagen, sagte von Gagern. Er hätte sonst mit der Verjährung seiner Schadensersatzforderungen rechnen müssen.



Um die Probleme der Überschwemmungen durch das Grundwasser in der Genter Straße anzugehen, sind für die Anwohner mehrere Maßnahmen denkbar. „Zum Beispiel könnten die Düker und Drainagen des Kanals erweitert werden, um das Wasser effizienter abzuleiten“ meint von Gagern. Erst müssten aber die Ursachen genau untersucht werden.



„Wir bekamen viel Verständnis aber es ist nichts passiert. Jetzt hoffen wir auf eine Weisung des Landtages an die Stadt München“, unterstreicht sie. Vom zuständigen RKU hieß es auf Hallo-Anfrage: „Das Referat für Klima- und Umweltschutz ist im Rahmen seiner Rolle als Wasserrechtsbehörde seit Jahren bestrebt, konstruktiv zu einer tragfähigen Lösung für die Genter Straße beizutragen und wird dies selbstverständlich auch in Zukunft tun.“

