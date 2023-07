Zwei Stadtteile möchten das Pilotprojekt „Minga“ für sich gewinnen

Von: Gabriele Winter, Marie-Julie Hlawica

Die selbstfahrenden Kleinbusse könnten ab kommendem Jahr in einem von Münchens neuen Stadtteilen ihre Runden drehen. © MVG

In München sollen zukünftig Elektro-Kleinbusse autonom unterwegs sein. MVG und die Stadt suchen Testgebiete, das neue Viertel Neufreimann bewirbt sich...

Schwabing-Freimann ‒ Es kann nur einen geben – eine Erkenntnis die der Film „Highlander“ in den 80er-Jahren vermittelte, wird in den Münchner Neubaubezirken wieder populär. Konkret geht es um das Projekt autonom fahrender Elektro-Kleinbusse namens „Minga“. Bisher war als Einsatzgebiet hauptsächlich Freiham im Gespräch. Nun bewirbt sich auch der Stadtteil Neufreimann (ehemalige Bayernkaserne).

Das hat der Bezirksausschuss Schwabing-Freimann mehrheitlich in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Ekkehard Pascoe (Grüne) vom BA-Unterausschuss Mobilität sieht Neu­freimann in einigen Punkten besser aufgestellt als Freiham: „In der Bayernkaserne sind geeignete Infrastrukturen noch machbar. Im Straßenbau entfällt beispielsweise das Problem der Schleppkurven für große Busse.“

Ekkehard Pascoe bevorzugt Neufreimann. © Benedikt Strobach

Projekt „Minga“ in Neufreimann: Möglichkeiten werden geprüft

Für das „Minga“-Projekt brauche man eigens konzipierte Straßen, die ließen sich dort eher verwirklichen als in Freiham, meint Pas­coe. Auf Hallo-­Nachfrage, warum „Minga“ nicht in beiden Stadtteilen laufen könne, sagt er: „Dafür reichen die 13 Millionen vom Bund nicht.“ In Neufreimann sollen die Fahrzeuge das Viertel mit der Tram-Haltestelle und so mit der Innenstadt verbinden.



Stadt und MVG prüfen im Moment, wo genau der Testbetrieb des autonomen Linienbetriebs ab 2025 stattfinden soll. Ingo Wortmann, SWM Geschäftsführer Mobilität und MVG-Chef, freut sich über das Projekt: „Wir machen den ÖPNV attraktiver und schaffen die Grundlage für eine weitere Automatisierung und für flexible neue Angebote.“ Auch bei der angespannten Personallage könnte „Minga“ helfen.

Busfahrermangel bei der MVG „Wir haben rund 800 Busfahrer – ohne die Kooperationspartner. Davon sind etwa zehn Prozent krank“, sagt Maximilian Kaltner, Pressereferent der MVG. „Unabhängig davon fehlen 50 Kräfte in der Personaldecke. Bereits im Oktober 2022 haben wir den Fahrplan deshalb angepasst, ausgedünnt.“ So wird er bis nach dem Oktoberfest beibehalten und ausgewertet. Das Fahr- und Dienstplanbüro hat viel zu tun, denn es fehlt nicht nur im Fahrdienst Personal, auch in den Werkstätten von Tram und U-Bahn fehlen rund 60 Mechaniker, Elektriker und Elektroniker. „Bis 2030 gehen viele in den Ruhestand, sodass wir dort 60 weitere Mitarbeiter rekrutieren müssen.“ Man beobachte die Lage ständig und überlege, wen man wie ansprechen könne und wie man Anreize für neue Mitarbeiter schaffe, erklärt Kaltner.

