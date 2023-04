„Sing ein Lied in Deiner Stadt“ – für 16 Münchner geht mit Musikprojekt ein Traum in Erfüllung

Einmal auf großer Bühne stehen

+ © Ekkehard Winkler Für Nikki Meyer war das Projekt Sprungbrett zum Erfolg. © Ekkehard Winkler

Beim Konzert „Sing ein Lied in Deiner Stadt“ stehen nicht wie üblich die Stars im Fokus, sondern die Gesangslaien. Infos zum Konzert für Laienmusikanten:

Schwabing / Neuhausen ‒ Hans Bracke hofft, dass er keine Probleme mit dem Hals bekommt. Der 82-Jährige ist der älteste Teilnehmer beim Musik-Projekt „Sing ein Lied in Deiner Stadt“. „Ich bin schon aufgeregt, denn sonst singe ich ja immer nur vor den Damen im Alten- und Service-Zentrum Pasing“, berichtet er. Eine der Mitarbeiterinnen vom ASZ war so begeistert von Brackes Seemannsliedern, dass sie ihn kurzerhand für den Auftritt am Samstag, 22. April, im Import Export im Kreativquartier angemeldet hat.

Für das vom Kulturreferat geförderte Laienmusikprojekt wurden 16 Münchner gesucht, die nicht professionell Musik machen, aber gerne einmal ein Lied auf einer Bühne vor Publikum präsentieren möchten. Bracke hat sich „Junge, komm bald wieder“ von Freddy Quinn ausgesucht. Das gab er schon bei einem Ausflug des ASZ nach Hamburg auf einer Schifffahrt zum Besten und erntete viel Applaus.



Sing ein Lied in Deiner Stadt: Gesangstrainerin und Band als Hilfe

Organisator Michael Metzger lobt die Bandbreite der diesjährigen Auftritte. Neben vier selbstkomponierten Liedern gibt es unter anderem noch Songs von Bruce Springsteen, One Direction, Leonard Cohen, Dean Martin, No Doubt, Dropkick Murphys und Cole Porter.

Unterstützung bekommen die Teilnehmer von einer Gesangstrainerin und einer Band, bei der Organisator Michael Metzger selbst mitspielt. „Ich und zwei meiner Kollegen aus der Band arbeiten als Musiktherapeuten und haben die Erfahrung gemacht, dass Leute, die zum ersten Mal singen, feststellen, wie viel Spaß es ihnen macht“, weiß Metzger.



Das bestätigt Silvia Burk. Sie ist die Tochter eines Opernsängers, hat aber selbst nie professionell gesungen. Beruflich war sie in der Wohnungswirtschaft tätig, doch sie liebt Musik. „Als ich davon im Internet gelesen habe, wollte ich gleich mitmachen.“ Im Import Export wird sie „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef präsentieren.



+ Silvia Burk © privat

„Sing ein Lied in Deiner Stadt“ setzt bereits zum sechsten Mal in München ohne Jury einen Gegenakzent zu Wettbewerbs-Formaten wie „Deutschland sucht den Superstar“ oder „The Voice“. Die ersten 16 Anmeldungen waren automatisch im Programm. Bewerber mit professionellerem musikalischem Hintergrund kamen zunächst auf eine Warteliste. Nikki Meyer durfte daher diesmal nicht mehr mitmachen.

Sing ein Lied in Deiner Stadt: Chance für Quereinstieg ins Musikgeschäft

Die 26-Jährige war schon zweimal dabei und ist inzwischen mit ihrer Band auf Hochzeiten und Geburtstagen unterwegs – neben dem Studium. Meyer hat schon immer gerne gesungen und deshalb vor ein paar Jahren „die Chance beim Schopf ergriffen“, als sie von dem Wettbewerb gehört hatte. Für Meyer war das Musikprojekt der Einstieg ins semiprofessionelle Musikmachen.



Laien, die zum ersten Mal mit einem Mikrofon auf der Bühne stehen, werden aber nicht ganz ins kalte Wasser geworfen. Am Tag vor dem Konzert findet eine Probe zusammen mit der Band statt und zur Not hilft Isabella Kaiser als Background-Sängerin.



Bekannt gemacht wurde das Projekt auch über Institutionen wie „Die Tafel“, „Refugio“ oder den „Kulturraum“. So konnten sich unter anderem auch „ukrainische Interpreten mit zum Teil eigenen Liedern anmelden“, berichtet Metzger. „Wir wollen nicht nur Leute einladen, die eh schon privilegiert sind – wobei das kein Ausschlusskriterium ist. Wir haben zum Beispiel diesmal auch einen promovierten Juristen im Programm.“

Sing ein Lied in Deiner Stadt: Infos zum Konzert

Es gab kein Casting und keine Vorauswahl – im Mittelpunkt stehen die Freude am Singen und die „einzigartige Erfahrung, als Sänger oder Sängerin mit einer Liveband auf der Bühne zu stehen“. Publikum und Kulturreferat schätzen „Sing ein Lied in Deiner Stadt“. Es wird jedes Jahr gut besucht und erhielt 2019 den Münchner Innovationspreis Volkskultur.



Hans Bracke ist schon gespannt, wie es ist vor 200 Zuschauern zu singen und hofft, dass er seinen Text nicht vergisst. Silvia Burk will noch ihren Freundinnen Bescheid sagen, denn sie hat „bisher noch gar nicht groß Werbung gemacht.



Tickets für das Konzert am Samstag, 22. April, ab 20 Uhr gibt es von acht (ermäßigt) bis 15 Euro (regulär) plus Vorverkaufsgebühren bei www.import-export.cc sowie an der Abendkasse, Schwere-Reiter-Straße 2h.

