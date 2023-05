Parkplätze in Rheinstraße entfallen: Fehlende Alternativen

Drohender Parkplatz-Entfall in Rheinstraße verärgert Anwohner und Gewerbetreibende

Von: Gabriele Winter

An der Rheinstraße sollen Parkplätze weichen. © Gabriele Winter

In der Rheinstraße könnten bald Parkplätze wegfallen - zu Gunsten der Radler. Doch vor allem bei Bürgern und Gewerbebetreibern regt sich Widerstand:

Schwabing ‒ „An Orten wie der Bayernkaserne machen wir alles dafür, Gewerbe anzusiedeln und in der Rheinstraße vertreiben wir es“, meint Dorothea Wiepcke (CSU) vom Unterausschuss Mobilität des Bezirksausschusses. An der Schwabinger Rheinstraße sollen gemäß des Radentscheids drei Viertel der Parkplätze zugunsten von breiteren Radwegen wegfallen. Deshalb hatte das Gremium in seiner jüngsten Sitzung Besuch von 17 Anwohnern, welche die Pläne der Stadt mit Sorge sehen – aus Angst, dass Abstellmöglichkeiten wegfallen.

Einige BA-Mitglieder sehen das nicht so: „Dort sind genug Parkplätze“, findet Ines Steinheimer (Grüne), ebenfalls aus dem Unterausschuss Mobilität. „Es gibt mehr als nur das eigene Auto. Auch Car-Sharing ist eine Möglichkeit.“ Doch bei Bürgern, Gewerbetreibenden und in Teilen des Bezirksausschusses regt sich Widerstand.

Parkplätze in Rheinstraße entfallen: Vorwurf der Realitätsferne

„Das geht komplett an der Lebenswirklichkeit von Leuten vorbei, die ihr Auto brauchen, weil sie damit zur Arbeit müssen oder eine Behinderung haben“, sagt Armand Presser, Anwohner der Rheinstaße. Die Pläne des Radentscheids sehen vor, dass Rad- und Fußwege dort verbreitert werden und ein Großteil der jetzt 117 Parkplätze wegfällt.

„Die Schwierigkeit ist, dass die Altbauten hier nicht über die Tiefgaragen verfügen und Anwohner keine Parkplätze mehr finden“, sagt Wiepcke auf Hallo-­Anfrage. Der Unterausschuss Mobilität des BA Schwabing-Freimann sprach sich deshalb in seiner jüngsten Sitzung für eine Planungsvariante des Mobilitätsreferats aus, bei der zumindest auf der Südseite der Rheinstraße 26 Parkplätze erhalten bleiben – unter der Bedingung, dass noch weitere Stellplätze fortbestehen.



So fordern sie, dass für den Erhalt von Parkplätzen ab Höhe der Simmern- bis zur Leopoldstraße keine Baumreihen, sondern lediglich punktuell Bäume gepflanzt werden. Zusätzlich soll geprüft werden, ob sich auch der Sportplatzrand als Baumstandort eignet und dort eventuell auf einige Radständer verzichtet werden kann.



Parkplätze in Rheinstraße entfallen: Fehlende Alternativen

Ein weiterer Vorschlag bezieht sich auf den geplanten Entfall der Lieferzone an der Rheinstraße auf Höhe der Simmernstraße zugunsten des Erhalts von Parkplätzen. Eine Idee, die Unternehmer wie der Getränkemarktbesitzer Walter Orterer nur bedingt gutheißen dürften. Er sieht inzwischen seine Filiale am Bonner Platz in Gefahr: „Wir leisten mit unserem Glasflaschen-­Pfandsystem so viel für die Umwelt. Aber unser Liefer-Lkw hat schon jetzt kaum eine Möglichkeit in der Rheinstraße zu entladen.“ Er befürchtet, dass generell der Einzelhandel in Altstadtvierteln verschwindet, wenn Parkmöglichkeiten fehlen.

Dass Lieferzonen für Parkplätze wegfallen könnten, sieht Getränkemarktbesitzer Walter Orterer kritisch. © Gabriele Winter

Im BA will man, dass die Belange der dort ansässigen Ärzte, Bäcker und Händler ausreichend gewürdigt werden und neben Lieferzonen auch Kurzzeitparken ermöglicht wird. Für Armand Presser geht das immer noch nicht weit genug: „Wir haben Messungen durchgeführt. Bei schönem Wetter fahren maximal 900 Radfahrer am Tag die Rheinstraße entlang, bei Regen sind es nur 150. Für die paar Leute braucht es keinen breiteren Radweg.“ Er überlegt, ein Bürgerbegehren gegen den Radentscheid ins Leben zu rufen.

