Münchner Polizei verschärft Kontrollen nach Autoposern: Die Bilanz auf der Leopold- und Ludwigstraße

Von: Kevin Wenger

Teilen

Auf der Leopold- und Ludwigstraße kontrollierte die Polizei eine Nacht lang verstärkt Autoposer, die zu schnell und zu laut unterwegs waren. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Die Polizei in München möchte Autoposern in Schwabing auf die Spur kommen und hat daher eine Nacht lang verschärfte Kontrollen durchgeführt. Die Bilanz:

Schwabing ‒ In der Nacht von Freitag, 21. Juli auf Samstag, 22. Juli, führte die Polizei im Bereich der Leopold- und Ludwigstraße verstärkt Verkehrskontrollen durch. Ins Visier der Ordnungshüter waren Autoposer geraten, die zu schnell und unnötig laut unterwegs sind.

Mehr als 30 Fahrzeuge konnte die Polizei in dieser Nacht an den beiden Kontrollpunkten stoppen. Unter den Vergehen waren zahlreiche Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung und gegen die Lärmschutzvorschriften.

Kontrolle nach Autoposern: Einer fährt sogar ohne gültigen Führerschein

So wurde im Bereich der 30er-Zone in der Leopoldstraße zum Beispiel ein 61-Jähriger mit einer Geschwindigkeit von 76 km/h erwischt und in der Ludwigstraße im 50er-Bereich ein 28-Jähriger mit 87 km/h festgestellt. Ein weiterer Raser wurde dazu ohne gültige Fahrerlaubnis angehalten.

Sämtliche Fahrer wurden wegen Verursachung von unnötigen Lärm angezeigt, da sie die Motoren ihrer Fahrzeuge aufheulen ließen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.