Bald auf Stelzen über Autos wohnen ‒ zwei Bauvorhaben in Schwabing-West geplant

Von: Kassandra Fischer

An der Rümannstraße soll künftig ein Stelzenbau entstehen. Ein ähnliches Vorhaben ist für den Parkplatz am Kölner Platz geplant. © Diezinger Architekten

Für bessere Flächennutzung sollen bestehende Parkplätze mit Apartments aufgestockt werden - derzeit sind zwei Vorhaben an Kölner Platz und Rümannstraße geplant.

Schwabing-West - 56 Parkplätze, zwei Baumreihen und nach oben: jede Menge Raum. Am Kölner Platz prüft die GWG München derzeit die baurechtlichen Möglichkeiten, in Stelzenbauweise ein Wohngebäude zu errichten. Aktuell kein Einzelfall im Viertel – dem Bezirksausschuss liegt noch ein weiteres Vorhaben für eine Parkplatzüberbauung vor.

Potenzial für Wohnraum nutzen: Wohngebäude in Stelzenbauweise am Kölner Platz geplant

Ziel sei es, am Kölner Platz das Potenzial der bereits vorhandenen, städtischen Parkplatzfläche zu nutzen, um „qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen“, erklärt GWG-Sprecher Michael Schmitt auf Hallo-Anfrage. Bei der Lokalbaukommission habe man dafür zwei Varianten eingereicht. „Je nach zulässiger Geschosshöhe und Lage können zwischen 40 und 60 Wohneinheiten errichtet werden.“

Das Raumprogramm sei dabei in Abstimmung mit dem Sozialreferat aufgestellt worden. „Am Standort ergibt sich der Bedarf der besonderen Wohnform ‚Sozial Betreutes Wohnhaus‘ für von Wohnungslosigkeit bedrohte Singles und Paare“, resümiert Schmitt. Zusätzlich seien Beratungs- und Büroräume sowie Gemeinschaftseinrichtungen geplant.

Von den derzeit 56 Stellflächen könne man – im besten Fall – rund die Hälfte erhalten. Je nach Variante seien das 20 bis 30 Stellplätze, wovon circa 15 bis 25 der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen würden, erklärt Schmitt. Zum Schutz der Bestandsbäume werde man zudem jeden einzelnen gesondert in Augenschein nehmen und bewerten, versichert er.



Neuer Stelzenbau an der Rümannstraße: Ein- bis Drei-Zimmerwohnungen geplant

Bloß 600 Meter Luftlinie nördlich davon, an der Rümannstraße 60, ist gleich der näch­ste Stelzenbau geplant. Die städtische GEWOFAG will dort 56 Werkswohnungen für die Münchenstift schaffen – ebenfalls über einem bereits bestehenden Parkplatz. „Dieser soll auch zukünftig nutzbar sein“, betont Konzernsprecher Frank De Gasperi gegenüber Hallo. Denn auch dort wolle man „die doppelte Nutzung einer bereits versiegelten Fläche“ erreichen.

Neben Stellplätzen seien im Erdgeschoss Zugänge sowie Nebenräume geplant, darüber insgesamt vier Wohngeschosse mit einem größeren Anteil an Ein-Zimmer-Apartments, aber auch Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen. Wie bereits bei den beiden GEWOFAG-Stelzenbauten Dante I und II in Neuhausen-Nymphenburg sei eine Holzmodulbauweise vorgesehen. Auf dem weitgehend begrünten Dach wolle man einen Gemeinschaftsraum sowie eine Terrasse für die Bewohner realisieren, heißt es weiter. Zum Zeitplan erklärt De Gasperi: „In Abhängigkeit der Dauer der Baurechtschaffung streben wir den Baubeginn für 2024 an.“

Stelzenbau in Schwabing-West: BA wünscht sich Projektvorstellung

Ein Votum des Bezirksausschusses gibt es bislang nicht. In seiner jüngsten Sitzung vertagte das Gremium die Diskussion über die beiden Vorhaben, da je eine Projektvorstellung im zuständigen Unterausschuss gewünscht war. Das nächste Mal kommen die Lokalpolitiker am Mittwoch, 30. März, um 19.30 Uhr in der Aula der städtischen Berufsschule, Elisabethplatz 4, zusammen.

