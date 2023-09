Beim Abbiegen: Münchner Autofahrer übersieht Fußgängerin mit Kinderwagen

Von: Kevin Wenger

Teilen

Beim Abbiegen übersah ein 21-Jähriger eine Fußgängerin mit Kinderwagen. Die 62-Jährige wurde vom Auto erfasst und verletzt. Zuvor konnte sie jedoch den Kinderwagen mit ihrem Enkelkind in Sicherheit bringen. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Eine 62-Jährige ging mit ihrem Enkelkind im Kinderwagen spazieren, als ein Mann beide beim Abbiegen übersah. Das Auto erfasste die Frau und rollte über ihren Unterschenkel.

Schwabing ‒ Am Mittwochmorgen, 20. September, ging eine 62-Jährige mit ihrem Enkelkind in einem Kinderwagen die Feilitzschstraße entlang und wollte gerade die Kreuzung zur Siegesstraße geradeaus überqueren.

Zeitgleich fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Peugeot Kleintransporter die Straße entlang und wollte links abbiegen. Bei dem Vorgang übersah er jedoch die Frau mit dem Kinderwagen.

Fußgängerin mit Kinderwagen beim Abbiegen übersehen: Enkelkind in Sicherheit

In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der 62-Jährigen und dem Wagen. Durch den Aufprall an der rechten Seite fiel die Frau zu Boden. Ein Reifen überrollte zudem den Unterschenkel der angefahrenen 62-Jährigen.

Noch bevor sie zu Boden ging, konnte die Fußgängerin den Kinderwagen und ihr Enkelkind auf den Gehweg zurückschieben und es in Sicherheit bringen. An der Unfallstelle wurde das Kind mit dem Kinderwagen an den Vater übergeben.

Die 62-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall kam es zu keinen Verkehrsstörungen.

Die Verkehrspolizei ermittelt zum Vorfall.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.