München: 53-Jähriger will mit Winterdienstfahrzeug abbiegen und übersieht eine Straßenbahn

Von: Kevin Wenger

Beim Abbiegen mit einem Winterdienstfahrzeug übersah ein 53-Jähriger eine Straßenbahn. (Symbolbild) © Patrick Seeger

Mit seinem Winterdienstfahrzeug befand sich ein 53-Jähriger auf der Schwere-Reiter-Straße und wollte links abbiegen. Dabei übersah er eine Trambahn...

Schwabing – Der Fahrer befand sich auf der Schwere-Reiter-Straße in Richtung stadtauswärts am Mittwochabend, als eine 59-Jährige als Fahrerin einer Straßenbahn parallel in die gleiche Richtung fuhr.

Mit seinem Winterdienstfahrzeug wollte der 53-Jährige auf Höhe der Elisabethstraße nach links abbiegen, um zu wenden. Dabei hat der Fahrer die nahende Tram wohl übersehen, denn im Gleisbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Schwere-Reiter-Straße für zwei Stunden gesperrt

Die Straßenbahn stieß frontal gegen die linke Seite des Räumfahrzeuges und schob es in der Folge noch einige Meter mit. Der Fahrer des Winterdienstfahrzeugs wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Trambahn und das Räumfahrzeug wurden beide stark beschädigt. Der Sachschaden wurde auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Durch den Unfall wurde die Schwere-Reiter-Straße für circa zwei Stunden komplett gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zum Unfall.

