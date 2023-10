Antrag auf 4000 Euro Zuschuss – Veranstalter des Mobilitätswende-Camps blitzen ab

Von: Gabriele Winter

Dem Mobilitätswende-Camp im Luitpoldpark wurde vorbildliches ökologisches Verhalten bescheinigt – allerdings nicht von allen Fraktionen ein in allen Punkten grundgesetzkonformes. © dpa/Christoph Schmidt

Das Mobilitätswende-Camp steht im BA im Zwielicht: einerseits wurde vorbildliches ökologisches Verhalten attestiert, andererseits streitet man sich um die Förderung:

Schwabing-West ‒ Wenn zwei Elefanten kämpfen, leidet das Gras. So lautet ein altes afrikanisches Sprichwort. Laut Umweltbehörde war es diesmal nicht das Gras, das gelitten hat, denn unter die Zelte des Protestcamps gegen die IAA im Luitpoldpark waren von den Organisatoren umweltschonende Matten gelegt worden. Streitpunkt war eher eine Unterstützung des Camps mit Geld, das auch der Bezirksausschuss Schwabing-West nicht wie Heu hat. Als streitende Elefanten traten in erster Linie die großen Parteien des BAs auf.

Warum vor allem die Fraktion von CSU und SPD etwas gegen die finanzielle Unterstützung der Klimaschützer haben, wurde von deren Mitgliedern unterschiedlich begründet. So rief unter anderem Richard Waldburg (CSU) „die demokratischen Kräfte auf, sich zu äußern“.



Kritik am Mobilitätswende-Camp: Kapitalismuskritik

Vorangegangen war die Frage, ob ein Plakat mit der Aufschrift „Capitalism kills“ bereits zu Mord und Totschlag aufrufe. Diese Bedenken konnten von der anwesenden Vertreterin der zuständigen Polizeidienststelle ausgeräumt werden: „Die Versammlung, die von uns betreut wurde, war von gegenseitigen Absprachen geprägt“, berichtete Polizeioberrätin Michaela Vetter.



Im BA Schwabing-Freimann ist eine große Debatte um eine mögliche Förderung des Projekts ausgebrochen. © dpa/Stefan Puchner

Aus der SPD-Fraktion kamen dagegen Einwände, die Fristen für die Antragstellung seien nicht eingehalten worden. Ingrid Sufi-Siavach (SPD) bemängelte: „Die Auflistung der Kosten und Spenden erscheint uns nicht transparent zu sein. Außerdem ist der Antrag viel zu spät bei uns eingegangen, denn die Veranstaltung ist ja bereits gelaufen.“ Dem entgegnete die BA-Vorsitzende Gesa Tiedemann (Grüne), etwa ein Drittel aller Anträge gehe zu spät ein, aber eine nachträgliche Zustimmung sei möglich.



Kritik am Mobilitätswende-Camp: Schwierige Planung

Vanessa Probst aus dem Organisationsteam des Mobilitätswende-Camps begründete die Verspätung so: „Wir konnten vorab keinerlei Kalkulation der Spenden liefern, denn wir wussten ja im Vorfeld nicht, welche Veranstaltungen mit wie viel Geld unterstützt würden.“ Insgesamt waren über 30 000 Euro an Spenden zusammengekommen und viele kleinere Unternehmen hatten zweckgebundene Gelder zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für Gebärdendolmetscher.



Probst appellierte an den BA, eine Veranstaltung, die Bildungsarbeit für über 1500 Menschen geleistet habe, mit 4000 Euro zu fördern: „Das ist nur demokratisch, denn die Stadt hat die IAA mit günstigen Flächen in der Innenstadt gefördert.“ Nun müsse die Verwaltung zusätzlich noch den Rasen am Königsplatz komplett erneuern lassen. Allerdings waren Probsts Bemühungen vergeblich. Die Organisatoren gingen mit ihrem Antrag auf Förderung des Camps leer aus. Abgelehnt wurde er nach einer halbstündigen Diskussion mit einer knappen Mehrheit von einer Stimme.

