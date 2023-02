Mit Unterstützung der Vonovia werden weitere Gedenkplatten in Schwabing verlegt

Von: Gabriele Winter

Wie hier soll an die Opfer des Holocausts erinnert werden. © Initiative Stolpersteine für München

Es werden mehr Stolpersteine in Schwabing zur Erinnerung an die Opfer des Holocausts. Der Wohnungskonzern Vonovia stellt dafür die Flächen vor ihren Gebäuden zur Verfügung.

Schwabing-West ‒ Vor den Gebäuden Georgenstraße 118 und Isabellastraße 17 werden in den kommenden Wochen insgesamt 14 goldglänzende Stolpersteine verlegt. Eigentümerin der Häuser ist der Wohnungskonzern Vonovia.

Das Unternehmen erinnert zusammen mit der „Initiative Stolpersteine für München“ des jüdischen Journalisten Terry Swartzberg an den Holocaust. „Gerade in der heutigen Zeit sind Projekte wie die Initiative Stolpersteine enorm wichtig“, sagt Vonovia Regionalleiterin Andrea Günther. „Es gilt ein klares Zeichen gegen das Vergessen, aufkeimenden Hass und Ausgrenzung in unserer Gesellschaft zu setzen.“



Stolpersteine in München: Auch Häuser von Holocaust-Opfern sollen gefunden werden

Die Platten werden in die Treppenabsätze vor den Haustüren in den Boden eingelassen und sollen so Passanten an das Schicksal der ehemaligen Hausbewohner erinnern. Die Opfer aus der Georgen- und Isabellastraße sind entweder emigriert oder wurden deportiert und starben in Konzentrationslagern in Polen. Anderen gelang die Flucht in die USA, wo deren Nachfahren zum Teil heute noch leben.



Vonovia hilft Terry Swartzberg und seinem Verein auch bei der Suche von Opferhäusern und stellt der Initiative alle Adressen des Bestandes zu Recherchezwecken zur Verfügung. Swartzberg und sein Team wiederum sind froh über die Unterstützung: „Die Recherche der Opferadressen und Biografien ist intensiv“, betont er. Mit den Daten will er weitere Stolpersteine platzieren. In München gibt es 224 Steine an 51 verschiedenen Standorten, weltweit mehr als 100 000.

