Wohnen in den Baumwipfeln: Gemeinschaftsräume und „Plug-in-Möbel“

Erste Käufer beziehen in Kürze einen Neubau an der Infanteriestraße 14 – Kosten bei etwa 15 000 Euro pro Quadratmeter

Von: Gabriele Winter

Teilen

Erker ragen bis in die Kronen der Platanen vor dem Haus. © Gabriele Winter

In der Infanteriestraße haben erste Käufer ein außergewöhnliches Wohnprojekt bezogen. Wie es in den Wohnungen ausschaut, welche Besonderheiten sie haben:

Schwabing-West ‒ In den Erkern der Wohnungen im dritten Stock der Infanterie 14 fühlt man sich fast wie in einem Baumhaus – im vermutlich teuersten der Stadt. Entworfen hat es der holländische Architekt Ben van Berkel. Er hat versucht, das Apartment-­Haus mit 142 Einheiten städtebaulich und farblich in die Umgebung einzufügen. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Reihe älterer Klinkerbauten und das Kreativquartier mit Künstlerateliers.

Eine kleine Küche ist auch in den Wohnungen zu finden. © Gabriele Winter

Wohnen in den Baumwipfeln: Künstler-Kollektiv beteiligt

So hat van Berkel den Kupferton der Umgebung in die Fassadengestaltung mitaufgenommen und drei Street-Art-Künstler engagiert, die die Gemeinschaftsräume, den sogenannten Co-Living-Space, gestaltet haben. „Wir wollten, dass sich der urbane Kontext in dem Raum widerspiegelt und haben deshalb neben den typischen Straßen-Farben auch eine Art Metrofliese für die Wände verwendet“, erklärt Stephanie Thatenhorst.

Das Künstler-Kollektiv erklärt das Design in der Anlage. © Gabriele Winter

Mit ihren Kollegen Christian Hundertmark und Patrick Hartl, die in der Kunstszene als Layer Cake bekannt sind, hat sie die 115 Quadratmeter großen Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss gestaltet. Dort kann man arbeiten, feiern oder einfach nur sein.



Ben van Berkel geht davon aus, dass „kaum jemand isoliert leben möchte“ und legt deshalb viel Wert auf Gemeinschaftsräume und Wohnungen, die sich verändernden Bedürfnissen anpassen. So lassen sich beispielsweise in den größeren und mit 25 000 Euro Quadratmeterpreis teureren Apartments Wände aus Gipskartonplatten einziehen und wieder entfernen – etwa wenn die Kinder ein eigenes Zimmer brauchen oder einige Jahre später wieder ausziehen.



Wohnen in den Baumwipfeln: Gemeinschaftsräume und „Plug-in-Möbel“

In den mit 10 000 Euro pro Quadratmeter günstigeren Single-­Apartments lassen sich bis zu acht verschiedene Module verschieben und einklappen, sodass man nachts das Wohnzimmer verschieben und mit einem Griff ein Doppelbett aus einem Wohnmodul ausklappen kann.

Bauwerk-­Projektleiter Sven Disser demonstriert den Gebrauch der Plug-in-Möbel in den Single-Apartments. © Gabriele Winter

Ein anderes Modul beherbergt ein Homeoffice mit verschiedenen Anschlüssen und Regalen. Nur die Küchenblöcke sind fest installiert und lassen sich nicht verschieben. Die Wohnmodule sind in den Single-Apartments standardmäßig eingebaut, gleichen einander wie ein Ei dem anderen und kosten 50 000 bis 70 000 Euro.



Aus dem Fenster sieht man direkt auf die Bäume. © Gabriele Winter

Trotz der hohen Preise, ist ein Großteil der Wohnungen bereits verkauft, die ersten Eigentümer werden im Sommer einziehen. Gebaut wird im Moment vor allem noch in den oberen Etagen und am Dachgarten -– selbstverständlich mit Alpenblick.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.