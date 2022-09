Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen in München verschlechtert sich ‒ Bayern unterstützt Ärzte nicht genug

Von: Jonas Hönle

Eine Umfrage legt die Verschlechterung der Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen in München nahe. Der Freistatt Bayern unterstütze Ärzte nicht genug.

Die Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen in München ist derzeit noch sichergestellt, doch die Situation könnte sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren drastisch verschlechtern. Das zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Gesundheitsreferats bei Kliniken, ärztlichen Praxen und Schwangerschaftsberatungsstellen.

Umfrage bei Ärzten und Klinken: Schlechtere Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen in München

„Nach Angaben der befragten Ärzt*innen ist es das vordringlichste Problem, Nachfolger*innen zu finden, die bereit sind, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Drei Viertel der Ärzt*innen planen, nur noch weniger als 10 Jahre an der Versorgung teilzunehmen,“ sagt Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD).

Vom Freistaat Bayern würden Mediziner nicht unterstützt, sondern durch den strengen gesetzlichen Rahmen stigmatisiert. Daher müssten diese Vorgaben geändert und zudem Arzte und Patientinnen vor Belästigung durch Abtreibungsgegner geschützt werden.

Mit 5.990 Schwangerschaftsabbrüchen in München haben die Münchner Ärzte und Kliniken laut Angaben der Stadt im Jahr 2021 knapp 52 Prozent von insgesamt 11.579 Abtreibungen in Bayern vorgenommen.

Strenger Rahmen für Ärzte in Bayern bei Abtreibungen

„Die im Juni vom Deutschen Bundestag beschlossene Abschaffung des Informationsverbots über Schwangerschaftsabbrüche ist eine positive Entwicklung zu mehr Rechtssicherheit für Ärzt*innen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen,“ sagt Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek. Jetzt gelte es die Rahmenbedingungen zu verbessern.

Die Landeshauptstadt München setzt für eine Verbesserung für Ärzte in Bayern ein, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat im Juni in einem Schreiben an das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege den Freistaat aufgefordert, gesetzliche Voraussetzungen für medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche zu Hause mit einer telemedizinischen Begleitung zu schaffen.

Auch die Vorgaben für die Nutzung von ambulanten Operationsräumen zur Durchführung von Abtreibungen sollten aus Sicht der Landeshauptstadt München den deutlich geringeren Vorgaben für die Nutzung von Räumen für andere ambulante – insbesondere gynäkologische - Eingriffe angepasst werden.

Informationen zum Schwangerschaftsabbruch Der Abbruch einer Schwangerschaft setzt ein Beratungsgespräch bei einer staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen voraus. Die städtische Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen im Gesundheitsreferat, Bayerstraße 28a, hat folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag 13.30 bis 15 Uhr. Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter der Nummer 233-47871 ist nötig.

