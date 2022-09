Zu viele laute Touristen im Wohngebiet: Münchnerin prangert nächtliche Ruhestörung an

Anwohnerin Bianca Bürk hilft sich selbst mit Plakaten gegen nächtliche Lärmbelästigung. © Gabriele Uelses

Anwohnerin der Schwanthalerhöhe prangert Zweckentfremdung von privaten Wohnungen und nächtliche Ruhestörungen an – und wehrt sich mit Plakaten.

Schwanthalerhöhe - Wer mitten in der Stadt lebt, muss bisweilen mit Lärmbelästigungen umgehen können – das ist auch Bianca Bürk klar, die seit vielen Jahren auf der Schwanthaler Höhe wohnt. „Laute Unterhaltungen nach nächtlichen Kneipenbesuchen sind nichts Neues, aber es wird immer schlimmer“, so die Anwohnerin der Parkstraße bei der jüngsten Bezirksausschusssitzung. Weil diese aber immer häufiger in anderen Sprachen zu hören sind, keimte in ihr der Verdacht auf, dass in ihrer Umgebung vermehrt private Wohnungen an Touristen vermietet werden und somit eine Wohnraumzweckentfremdung vorliegen könnte.

Zu viele laute Touristen im Wohngebiet: Münchnerin wehrt sich mit Plakaten gegen Ruhestörung

Um der Lärmbelästigung Herr zu werden, fertigt Bianca Bürk kleine Plakate in englischer Sprache an, die sie an passender Stelle anbringt oder in Gastronomiebetrieben verteilt. „Das hilft tatsächlich“, stellt Bürk fest. „Wahrscheinlich wissen die Touristen nicht, dass sie sich in einem Wohngebiet eingemietet haben. Im Internet wird mit „gesellige Gegend in zentraler Lage“ geworben, was eher nach Party, als nach Ruhe klingt.“

Gerne hätte Bianca Bürk vom BA Unterstützung für die offizielle Anbringung von Schildern gehabt. BA-Vorsitzende Sybille Stöhr (Grüne) winkte ab, dafür sei der BA nicht zuständig. Sie versicherte allerdings, den Hinweis auf Wohnraumzweckentfremdung sehr ernst zu nehmen. Es gehe nicht an, dass in einem Stadtbezirk, in dem der Wohnraum knapp sei, Wohnungen nicht für Münchner Bürger zur Verfügung stünden.

Zweckentfremdung von Wohnungen: Anwohner können der Stadt München Vermutungen melden

Bianca Bürks Recherchen auf den einschlägigen Portalen scheint dies aber zu bestätigen. Über 50 Wohnungen in ihrem Umkreis habe sie dort entdeckt. „Ich weiß aus eigener Beobachtung allein von fünf Wohnungen, die nicht dauerhaft vermietet sind“, so Bürk. Das habe sie auch bereits im städtischen Online-Portal des Sozialreferates „Raum für München“ gemeldet.



Dort ist man dankbar für jeden Hinweis: Im Jahr 2021 gingen insgesamt 576 Onlinemeldungen ein. 450 Wohneinheiten konnten wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt werden. Davon wurden 132 Einheiten als Ferienwohnung genutzt, 246 Einheiten standen leer, 72 wurden für gewerbliche Zwecke genutzt. Wenn sich ein Verdacht bestätigt, zum Beispiel wenn eine Wohnung mehr als acht Wochen übers Jahr verteilt als Ferienwohnung angeboten wird und unterschiedliche Bewohner in kurzer Zeit dort nächtigen, wird ein Verfahren eingeleitet.

Übrigens: Eine ungenehmigte Zweckentfremdung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld bis zu 500 000 Euro je Wohneinheit geahndet werden kann.

Gabriele Uelses

