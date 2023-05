Die Fäustlestraße soll nicht nur saniert, sondern auch schöner werden

Von: Daniela Borsutzky

Ein hoher Versiegelungsgrad bestimmt das Erscheinungsbild der Fäustlestraße. © Iva Pfeufer

Die Fäustlestraße leidet unter einem hohen Versiegelungsgrad. Der BA hat beschlossen, dass die Straße aufgewertet werden soll. Die Pläne:

Schwanthalerhöhe ‒ „Mehr Grün, mehr Charme, mehr Aufenthaltsqualität“ – das wünschen sich die Lokalpolitiker der Schwanthalerhöhe für die Fäustlestraße. Einen entsprechenden Antrag für eine Umgestaltung der Straße zwischen Landsberger- und Westendstraße hat der Bezirksausschuss auf Initiative der Grünen in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet.

Zum Hintergrund: Turnusgemäß sollte der dortige Straßenbelag heuer erneuert werden. Bereits im März wurde der BA zur Sanierungsmaßnahme angehört. Vorgesehen war, dass das Kopfsteinpflaster entfernt und der gesamte Abschnitt neu geteert wird. In seiner Stellungnahme forderte der BA, dass die Maßnahmen zurückgestellt werden. Der Tenor: Wenn die Straße schon aufgerissen werde, dann könne man auch gleichzeitig entsiegeln.



Umgestaltung der Fäustlestraße: Sanierungen im Herbst

Nach Absprache mit dem Baureferat stünden inzwischen doch nur kleinere Ausbesserungsarbeiten an, wodurch keine vollendeten Tatsachen geschaffen würden. In der vergangenen Sitzung hatten die Lokalpolitiker nun darauf Bezug nehmend ihre Forderungen per Antrag konkretisiert: Dort, wo es die Spartenlage zulässt, sollen Bäume gepflanzt, zumindest die Bereiche der Parkbuchten entsiegelt und die Aufenthaltsqualität insgesamt verbessert werden. Auch Abstellplätze für Radl sind gewünscht.



Wie das Baureferat auf Hallo-Nachfrage bestätigt, ist jetzt geplant, dass voraussichtlich im Herbst die Grabungsflächen und Spurrinnen saniert werden. „Diese punktuelle Maßnahme dient ausschließlich der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und steht einer späteren Umgestaltung nicht entgegen.“ Eine mögliche Umgestaltung inklusive Begrünung werde momentan geprüft.

