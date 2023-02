Brauer will im Sommer Grünfläche vor dem Einkaufszentrum beleben

Von: Daniela Borsutzky

Die Rasenfläche vor dem Forum will Marcus Büttner diesen Sommer zu einem Pop-Up-Biergarten umwandeln. © Celina Nietzel

Ein Pop-Up-Biergarten soll im Sommer die Fläche vor dem Forum Schwanthalerhöhe beleben. Was der Organisator damit bezwecken will, wie die Politik denkt:

Schwanthalerhöhe ‒ Marcus Büttner, der sein „Helleluja“ an der Westendstraße 21 verkauft und das Kult-Bier „Mathäser Bräu“ neu vermarktet, hat Pläne für diesen Sommer. Zum einen will er sein Straßenfest wiederholen. Zum anderen plant er Größeres: Auf der Grünfläche vor dem Forum Schwanthalerhöhe – zwischen dem Spielplatz und der sogenannten Circuswiese – will Büttner einen Pop-Up-Biergarten aufbauen. In der Februar-Sitzung stellte er dem örtlichen Bezirksausschuss seine Idee vor – und stieß auf offene Ohren.

Seit 2014 ist der Brauer, der am Goetheplatz wohnt, im Westend aktiv. „Ich fühle mich mit dem Viertel sehr verbunden und denke, dass es noch viel Potenzial hat“, bekräftigt Büttner gegenüber Hallo. Beinahe jeden Tag komme er an besagter Fläche vorbei. „Immer wieder dachte ich mir, das man diesen Platz besser nutzen kann.“ Und zwar für einen temporären Biergarten – ähnlich wie dem im Nußbaumpark.

Biergarten vor Einkaufszentrum: Kultur im Sommer

Angedacht ist der Zeitraum zwischen Mai und August – eine Wiederholung in den kommenden Jahren strebt er an. Einen Betrieb stellt sich Büttner an sieben Tagen die Woche, jeweils von 10 bis 22 Uhr vor. Das Programm: Ausschank von Kaffee, Wein und wöchentlich wechselnden Craftbier-Marken, ein Stand mit Essen, eine Bühne für Musik und Kulturelles und Weißwurstfrühstück an jedem Sonntag. „Das wird keine Halli-Galli-Veranstaltung“, betonte Büttner vor den Lokalpolitikern. Kleinere, unbekannte Bands, die sonst nicht so einfach auftreten können, sollen dort ihre Chance bekommen. Die Teilnahme am Kulturprogramm wird kostenlos sein.

Während bei der BA-Sitzung noch nicht klar war, ob die Grünfläche überhaupt verfügbar ist – nebenan auf der Circuswiese betreibt die Schörghuber-Gruppe einen Biergarten – so hat Büttner mittlerweile in Erfahrung gebracht, dass die Fläche der Stadt gehört. In den nächsten Tagen will er den Antrag einreichen. Im Bezirksausschuss war man sich einig, das Vorhaben mit einem Empfehlungsschreiben ans KVR zu unterstützen.

Straßenfest „WestAndHell“ Wie auch schon im vergangenen Jahr, will Marcus Büttner wieder das Straßenfest „WestAndHell“ veranstalten. Heuer in Zusammenarbeit mit dem Verein „United Queens of Munich“, der eine Drag Queen Show präsentieren wird. Gefeiert werden soll am Samstag, 22. Juli, ab 11.30 Uhr vor der Westendstraße 21. Neben Essenständen, einer Bar und einem Weinstand wird es auch ein Bühnenprogramm für Groß und Klein geben. Der BA unterstützt die Veranstaltung mit einem Zuschuss von 1500 Euro.

