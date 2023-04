Künstlerin plant Mitmach-Garten am Alten Messeplatz

Künstlerin Dana Lürken will einen „Schneckengarten“ auf dem Alten Messeplatz anlegen. © Patricia Stücher

Mit ihrem Kunstprojekt will die Künstlerin Dana Lürken viele Bürger zum Gärtnern bewegen und ein möglichst volles Pflanzenbeet vor der Schnecke haben. Wer mitmachen kann:

Schwanthalerhöhe ‒ Was ist eine Schnecke ohne Futter? Traurig und hungrig – das dachte sich zumindest die Bildhauerin Dana Lürken. Die 46-Jährige errichtet nun eine temporäre Kunstinstallation mit dem Namen „Schneckengarten“ für die „Sweet Brown Snail“-­Skulptur am Alten Messeplatz neben dem Verkehrsmuseum.

So könnte der Garten um die Schneckenskulptur aussehen. (Visualisierung) © Dana Lürken

„Ich wohne in der Nähe des Kunstwerks und habe schon seit vergangenem Jahr die Idee, sowohl der Schnecke als auch dem Viertel etwas Gutes zu tun“, sagt Lürken. Daraufhin habe sie einen Antrag beim öffentlichen Kunstwettbewerb „Public Art München – Annuale 2023“ des Kulturreferats eingereicht. Als Ausstellung will sie ein Hochbeet mit Gemüse- aber auch Zierpflanzen direkt vor der Schnecke aufstellen, das auch als Mitmach-Angebot für Bürger dient.



Kunstprojekt Schneckengarten: Projekt von Stadt gefördert

Unter dem Motto „Pflücken erlaubt“ soll am Freitag, 28. April, das Beet aufgebaut werden, ab 17 Uhr können auch die Bürger mithelfen. Im Sommer finden zwei öffentliche Infoveranstaltungen statt: Die erste am Mittwoch, 21. Juni, die zweite am Donnerstag, 27. Juli. „Bei den Veranstaltungen erkläre ich sowohl das Kunstprojekt, informiere aber auch über die richtige Pflege des Gartens“, sagt die 46-Jährige. Anschließend werden gemeinsam die fertig gereiften Pflanzen geerntet und bei einem Picknick verzehrt.



Alle Genehmigungen sind inzwischen durch. Das Konzept wird vom Kulturreferat mit einer Summe von 15 000 Euro gefördert. Damit werden sowohl die Kosten des Materials als auch das Honorar der Künstlerin gedeckt.„Das Baureferat stellt mir alte Randsteine zur Verfügung. Diese sollen als Umrandung für das Hochbeet dienen“, erklärt Lürken.

Kunstprojekt Schneckengarten: Bürger zum „Mitgarteln“ eingeladen

Insgesamt wird der runde Garten für die Schnecke einen Durchmesser von sieben Metern haben und 13 Kubikmeter Erde umfassen. Dort können bis zu 150 Pflanzen eingesetzt werden. Mit dabei: Mangold, bunte Salate, Tomaten, aber auch Dahlien und andere Zierblumen. Diese werden von der Stadtgärtnerei gestiftet.



Gerne dürfen auch die Menschen aus dem Viertel ihre eigenen Samen zum Aufbau mitbringen. „Es gibt keine Bedingungen zum Mitgarteln. Mir ist nur wichtig, dass die Leute das Angebot schätzen und es nicht zu Vandalismus kommt“, drückt die Künstlerin klar aus. Denn das Projekt dient nicht nur als Kunst, sondern auch für den Eigenbedarf.



„Leider muss das Beet im September vor dem Wiesn-Beginn abgebaut werden“, bedauert Lürken. „Doch ich werde die Pflanzen ganz im Sinne der Nachhaltigkeit entweder versteigern oder verschenken.“ Der Abbau findet am Mittwoch, 13. September, statt. Wer sich am Projekt beteiligen möchte, kann sich unter www.schneckengarten.info anmelden und findet dort auch weitere Infos.

Die Schnecke Die 4,50 Meter große Schnecke „Sweet Brown Snail“ mit ihrem braunen Haus und den schwarzen Kulleraugen erfreut seit 2007 die Leute am alten Messeplatz. Doch wie ist sie dort hingekommen? Erschaffen wurde sie von den amerikanischen Künstlern Jason Rhoades und Paul McCarthy im Zuge eines „Kunst am Bau“-Projektes. Die klare Botschaft hinter der Schnecke ist: der ironische Gegensatz zum Traum von maximaler Geschwindigkeit. Zugleich verkörpert sie jedoch mit ihrem Schneckenhaus auch das Bedürfnis nach unbegrenzter Mobilität.

Patricia Stücher

