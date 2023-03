Umzug des Kindermuseums: Entscheidung Ende März

Von: Daniela Borsutzky

Das Kindermuseum soll vom Hauptbahnhof weg, das steht länger fest. Doch die Suche nach einem neuen Standort ist noch nicht ganz abgeschlossen...

Schwanthalerhöhe ‒ Seit Jahren wird überlegt, wo das Kinder- und Jugendmuseum künftig hinziehen kann. Noch befindet es sich am Hauptbahnhof, der umgebaut wird. Laut Bahn laufen derzeit die Planungen zum Auszug der Mieter. Fürs Museum war bislang ein Standort im Viertel Schwan­thalerhöhe angedacht. Doch seit der Bezirksausschuss im Januar über Umwege erfahren hat, dass ein neuer Standort im Gespräch ist, ist die Unruhe groß. Die Lokalpolitiker haben daher Kulturreferent Anton Biebl in ihre März-Sitzung eingeladen und um Aufklärung gebeten.

Noch im Februar hatte der BA per Antrag gefordert, den Neubau des Kindermuseums gemäß Stadtratsbeschluss von April 2020 umzusetzen. Darin heißt es: „Das Kommunalreferat wird gebeten, mit der Eigentümerin hinsichtlich der Anmietung eines noch zu errichtenden Gebäudes Gollierstraße, Ecke Schießstättstraße zu verhandeln“ und nach Abschluss dem Stadtrat die Anmietung zur Entscheidung vorzulegen.

„Diese Gespräche haben bis Mai 2022 angedauert“, erklärte Biebl. Dann habe sich herausgestellt, dass das Vorhaben an dieser Ecke, die sogenannte Spindel zu überbauen, nicht umsetzbar sei. Als Gründe nannte der Kulturreferent finanzielle Schwierigkeiten, die Stellplatzproblematik sowie Einwände der Anwohner.



Statt eines Neubaus an Stelle der Spindel habe der Investor vorgeschlagen, das Museum ins Forum Schwan­thalerhöhe zu integrieren. Das Problem: „Die Laufzeit beträgt dort 25 Jahre – ohne Kündigungsmöglichkeit. Ich weiß nicht, wie es mit dem Einkaufszentrum weitergeht. Wird es irgendwann verkauft?“ Das Kulturreferat müsste dort eine Miete „im hohen sechsstelligen Bereich sowie einen Investitionskostenzuschuss in Millionenhöhe“ stemmen.



Im Dezember 2022 sei bekannt geworden, dass die Stadt das ehemalige Bauzentrum in Riem erworben hat. Dort könnte das Museum mietfrei unterkommen, lediglich Nebenkosten fielen an. Mit dem Trägerverein hätte bereits eine Besichtigung stattgefunden.



Die Lokalpolitiker bedauerten, dass das Museum nun möglicherweise doch nicht zu ihnen ins Viertel kommt. Dominik Lehmann (Linke) zeigte Unverständnis: „Ob man das dann noch Münchner Museum nennen kann, ist fast schon die Frage.“ Fraktionskollege Stefan Jagel kritisierte, die Kommunikation gegenüber dem BA sei „nicht unglücklich, sondern unterirdisch“ gelaufen. „Ich halte mich an städtische Regeln“, rechtfertigte sich Biebl. Die erste kommunale Ebene sei für ihn der Stadtrat und eine entsprechende Beschlussvorlage derzeit in Vorbereitung.



Katharina Roithmeier vom Kulturreferat, die mit Biebl in der BA-Sitzung war, erklärte, dass der Investor im Forum „erhebliche Umbauarbeiten“ vornehmen müsste. Laut ihm könnte das Museum frühestens im Herbst 2024 rein. Anders in Riem: Dort würde der Umbau, den zum Großteil das Kommunalreferat übernehmen könnte, schneller gehen. Einen Umzug Anfang 2024 hält Roithmeier für realistisch.



Am Donnerstag, 30. März, entscheidet der Kulturausschuss des Stadtrats in einer nicht öffentlichen Sitzung über die Beschlussvorlage.

Das sagt das Kindermuseum

In einer Stellungnahme des Kindermuseums lautet das Fazit der internen Prüfungen zum ehemaligen Bauzentrum in Riem: „Das Gebäude ist tatsächlich geeigneter als die Einkaufscenter-Variante an der Schwanthalerhöhe und baulich genauso geeignet wie die Neubauvariante.“ Die notwendige technische Ausstattung sei vorhanden und funktionsfähig und das Gebäude erlaube eine „eigenständige Gestaltung mit markenbildender Außenwirkung“. Doch: „Gelingensbedingungen“ seien die ausreichend finanziellen Ressourcen für die notwendigen Werbemaßnahmen und für die Personalverstärkung zur Bewältigung der Mehrgeschossigkeit.