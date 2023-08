Schwerverletzter Mann in Hauseingang gefunden ‒ Polizei München rätselt über Ursache

Von: Benedikt Strobach

In der Ludwigsvorstadt wurde ein Mann mit schweren Kopfverletzungen in einem Hauseingang gefunden. Die Polizei rätselt über die Ursache ‒ und schließt Fremdeinwirkungen nicht aus. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Schwerverletzter wurde in einem Hauseingang in München gefunden. Er liegt nun in einem Krankenhaus im Koma. Die Polizei rätselt über die Ursache.

München / Ludwigsvorstadt ‒ Ein schwerverletzter Mann ist an der Ecke Landwehr- und Goethestraße in einem Hauseingang gefunden worden. Der 36-Jährige liegt nun in einem Münchner Krankenhaus im Koma. Die Polizei rätselt über den Hergang der Kopfverletzungen ‒ und schließt Fremdeinwirkung nicht aus.

Eine Angestellte hatte den Mann im Eingangsbereich des Apartmenthauses am vergangenen Donnerstag gegen 8 Uhr morgens gefunden. Sie verständigte daraufhin einen Rettungsdienst. Dieser brachte den 36-Jährigen daraufhin in ein Münchner Krankenhaus, wo er seitdem im Koma liege, berichtet die Münchner Polizei.

Wie es zu den schweren Verletzungen an seinem Kopf kommen konnte, ist den Ermittlern bisher nicht klar. Da sie jedoch Fremdeinwirkung nicht ausschließen können, hat sich nun das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei des Falls angenommen.

Polizei startet Zeugenaufruf Um die Ursache der Verletzungen schneller aufklären zu können, startet die Münchner Polizei einen Zeugenaufruf: „Wer hat im Zeitraum von Mittwoch, 23.08.2023, 20:00 Uhr und Donnerstag, 24.03.2023, 08:00 Uhr, im Bereich der Landwehrstraße, Goethestraße und der Paul-Heyse-Straße, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.“

