Engagierte Bürger und der Bezirksausschuss sammeln jetzt Standort-Vorschläge und Ideen für Allacher Schwimmbad

Von: Ursula Löschau

Barbara Gilleßen bedauert, dass das Allacher Sommerbad 2009 geschlossen wurde. Heute ist dort eine renaturierte Grünfläche mit und Spiel- und Sportangeboten. © Ursula Löschau

Lange wird es gefordert, jetzt beginnen erste Planungen: Ein neues Schwimmbad für den Bezirk Allach. Wie sich die Bürger selbst beteiligen können bei der Planung...

ALLACH „Hilfe! Allach braucht wieder ein Schwimmbad.“ Mit diesem Aufruf bittet Barbara Gilleßen ihre Mitbürger im Stadtbezirk um Unterstützung bei der Standortsuche für eine neue Schwimmanlage – im Idealfall mit Hallen- und Freibad, Liegewiese sowie kleinem Sportplatz. Denn: „Die Situation in Allach hat sich in den letzten Jahren massiv geändert.

Das rapide Wachstum durch starken Zuzug hat den Stadtteil verändert. Und der Bedarf an einer schönen Freizeitstätte und wieder an einem Schwimmbad steigt immer mehr“, schreibt sie in einem Brief an den BA Allach-Untermenzing. Sie erinnert damit auch an einen bis heute wunden Punkt im Viertel: die Schließung des Allacher Sommerbads im Jahr 2009 durch die Stadt.

Ein Archivfoto des alten Allacher Sommerbads. Der Stadtbezirk will wieder eine eigene Schwimmanlage. © NWA

Neues Schwimmbad für Allach: Lokalpolitiker unterstützen Bürger

Mit ihrer Forderung rennt die Bürgerin beim Stadtteilgremium offene Türen ein. Der BA kämpfte seinerzeit mit um den Erhalt des Freibads und brachte in den vergangenen Jahren wiederholt den Bedarf an einem Schwimmbad für die Bürger, Vereine und Schulen im Stadtbezirk zur Sprache.

„Ich begrüße die bürgerschaftliche Initiative für ein Schwimmbad sehr“, kommentierte Viertel-Chef Pascal Fuckerieder (SPD) Barbara Gilleßens Anstoß in der jüngsten Sitzung. „Allach wächst weiter. Wir brauchen ein Bad“, bestätigte Victor Agerer (CSU).

Neues Schwimmbad für Allach: BA und Bürger wollen nun Standortvorschläge sammeln

Das Gremium will daher den Wunsch aus der Bürgerschaft aufgreifen und zweigleisig auf das gemeinsame Ziel zusteuern. Konkret: „Ich werde an das Referat für Arbeit und Wirtschaft als Betreuungsreferat der SWM und das Referat für Bildung und Sport schreiben, dass wir die erneute Initiative für ein neues Bäderangebot in Allach-Untermenzing unterstützen und wachsenden Bedarf für ein Hallen- und Freibad durch den kontinuierlichen Zuzug in unserem Stadtbezirk sehen. Wir werden konkrete Standortvorschläge sammeln und weitergeben“, sagt der BA-Chef gegenüber Hallo.

Parallel dazu bittet auch Barbara Gilleßen die Menschen im Stadtbezirk darum, sich über geeignete Standorte Gedanken zu machen. „Ich weiß, es ist schwierig, da nur noch wenige größere Flächen da sind, die der Stadt gehören. Aber vielleicht hat jemand auch noch eine andere Idee.“

Anregungen kann man per E-Mail unter MuenchenAllach@gmx.de an die Bürgerin senden. „Wobei die Stadt gerne auch selbst einen Standort vorschlagen kann“, ergänzt sie. Rückmeldungen von Bürgern will Gilleßen dann an den BA übergeben und dessen Bemühungen so aktiv unterstützen und flankieren.

„Oder soll Allach jetzt nur noch eine ‚Wohnzentrale‘ werden? Ohne Wohlfühlelemente? Ohne für die Bürger attraktiv zu sein?“, fragt sie die Stadtplaner und Bauträger, die gerade „alles zubauen, ohne sich zu überlegen, was das nach sich zieht“.

