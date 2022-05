Auftakt im Schyrenbad: Die Freibad-Saison in München ist eröffnet ‒ das ist im Schwimmbad-Betrieb 2022 neu

Von: Jonas Hönle

Mit dem Schyrenbad hat die Freibad-Saison in München begonnen. (Symbolbild) © SWM

Mit dem Schyrenbad ist München in die Freibad-Saison gestartet - mit Einschränkungen bei den Öffnungszeiten, einem neuen Ticket-System, aber auch guten Nachrichten für Kinder.

In München hat die Freibad-Saison 2022 begonnen. Zum Auftakt hat heute das Schyrenbad mit einer Wassertemperatur von 23 Grad geöffnet. Das älteste Münchner Freibad öffnet traditionell als erstes seine Tore. Ab Samstag, 14. Mai, nehmen weitere Schwimmbäder den Betrieb auf.

Freibad-Saison in München hat begonnen: Schyrenbad macht den Auftakt - mit einer guten Nachricht für Kinder

Die Freibad-Saison in München startet mit einer guten Nachricht für alle Kinder und Jugendliche. Denn: Alle Besucher bis 12 Jahre dürfen 2022 wieder kostenlos ins Schwimmbad. Das gilt auf für Inhaber des München-Passes.

Außerdem muss für den Besuch keine Reservierung vorab getätigt werden und die maximale Personenobergrenze ist gefallen.



Wir danken unseren Badegästen dafür, dass sie in den vergangenen zwei Jahren die Corona-bedingten, oft kurzfristig umzusetzenden Regelungen mit uns durchgestanden haben und freuen uns sehr auf die Freibadsaison 2022. Die SWM Bäder wünschen allen Besucherinnen und Besuchern einen wunderbaren Sommer mit viel Erholung, Genuss und Freude am Schwimmen!

Die SWM Bäderleitung Clara Kronberger (links) und Nicole Gargitter sowie Badleiter Stephan Krüger und Betriebs- und Organisationsleiter Max Gutmann (rechts) freuen sich über die ersten Badegäste der Freibadsaison 2022 im Schyrenbad. © SWM

Neuerungen für den Freibad-Besuch in München und Einschränkungen wegen Personalmangel im Schyrenbad

Als Neuerung kommt in dieser Saison das Online-Ticketsystem für die Freibäder. Damit können Besucher erstmals vorab im Internet eine Eintrittskarte kaufen und diese am Handy oder als Ausdruck an der Kasse vorzeigen. Vor dem Start laufen derzeit noch die letzten Vorbereitungen und Tests.

Der Freibad-Betrieb 2022 wird jedoch durch den Personalmangel bei Saisonkräften erschwert. Zu den einhergehenden Einschränkungen gehört, dass das Frühschwimmer-Angebot im Schyrenbad zunächst entfallen muss.

Die Öffnungszeiten im Schyrenbad Das Freibad öffnet Montag bis Donnerstag um 10 Uhr; Freitag, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen um 9 Uhr. Bei schönem Wetter ist der Besuch bis 20 Uhr möglich, bei Kälte, Gewitter oder Regen bis 19 Uhr. Sobald die Personaldecke es erlaubt, werden die Öffnungszeiten wieder morgens ausgeweitet.

