Neues Projekt in München: Seelsorgerin Barbara Maurus will „Streetwork für Trauernde“ in Obermenzing aufbauen

Barbara Maurus bietet Trauernden in München Obermenzing das Gespräch an, zum Beispiel auf dem Friedhof.

Barbara Maurus will Menschen bei der Trauerbewältigung unterstützen. Die Seelsorgerin plant in Obermenzing eine Art Streetwork für Trauernde aufzubauen.

Obermenzing ‒ Nicht allein sein wollen mit den schmerzhaften Gedanken und Gefühlen, über die Trauer sprechen ‒ wieder und wieder: Das eint die Besucher des „Cafés Lichtblick“ im Pfarrzentrum Leiden Christi und die Teilnehmer der regelmäßigen Trauergruppen des Pfarrverbands Menzing.

„Es gibt aber auch Trauernde, die nicht über die Schwelle einer Kirche oder Pfarrei wollen oder sich keiner Gruppe anschließen möchten“, weiß Barbara Maurus, Seelsorgerin und Trauerbegleiterin im Pfarrverband. Ab Montag, 22. Mai, will sie deshalb so etwas wie „Streetwork für Trauernde“ aufbauen. „Ich möchte zu den Leuten hingehen und bei Interesse einfach da sein für Gespräche“, kündigt die 59-jährige Obermenzingerin an.

Streetwork für Trauernde in München ‒ Seelsorgerin will Projekt am Obermenzinger Friedhof starten

Konkret: „Ich werde die Orte aufsuchen, wo ich Trauer vermute.“ Das wird zuerst der Obermenzinger Friedhof an der Bergsonstraße sein. „Dort gibt es eine Bank, an der sich jetzt schon Besucher treffen“, hat sie beobachtet. Später wird sie zudem die Friedhöfe in Untermenzing und Pasing besuchen und den „Gesprächsbedarf austesten“.

Auch in Seniorenheimen, Krankenhäusern oder Alten-Service-Zentren will Maurus ihre Art von Streetwork vorstellen. Sie hofft, dass daraus regelmäßige Angebote werden. „Vielleicht eine ‚Trauerbank‘ als Begegnungsort oder wöchentliche Spaziergänge“, sagt sie und freut sich auf „die Chance, etwas Neues gestalten zu können und die Freiheit, manches einfach auszuprobieren“.

Denn ihres Wissens nach gibt es in den katholischen Pfarreien im Münchner Westen bisher kein vergleichbares Angebot ‒ vermutlich sogar in ganz München nicht.

Gruppentreffen im „Café Lichtblick“ als Vorbild: Gespräche sollen bei der Trauerbewältigung helfen

Dabei betont die Trauerbegleiterin: „Wer möchte, kann reden, über alles Mögliche.“ Es komme eben nicht auf die Konfession oder überhaupt auf eine Kirchenzugehörigkeit an. Für die 59-Jährige geht es um etwas Anderes: „Menschen, die in der Trauer gut begleitet werden, können damit gut weiterleben.“

Das erlebt sie sowohl im „Café Lichtblick“ als auch in den Gruppentreffen. Beides hat sie 2019 ins Leben gerufen und wird diese Aktivitäten für Trauernde ‒ neben Einzelgesprächen nach Vereinbarung ‒ auch weiterhin fortsetzen.

Gruppentreffen im „Café Lichtblick“ jeweils am ersten Freitag im Monat

Das Café als offener Treff findet jeweils am ersten Freitag im Monat von 16 bis 18 Uhr an der Passionistenstraße 12 statt (auch in den Ferien). Nach Maurus’ Erfahrung kommen zwischen 17 und 30 Besucher im Schnitt ab 50 Jahren aufwärts.

Die Gruppen mit meist sechs Teilnehmern treffen sich in der Regel sechsmal für jeweils eineinhalb Stunden. Nähere Informationen zu den anstehenden Terminen gibt es im Pfarrbüro des Verbands unter Telefon 89 11 410.

